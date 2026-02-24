Deze voormalige renner stond ooit op het podium van de Tour, maar rijdt iedereen nu aan flarden in het gravel

Romain Bardet zwaaide vorig seizoen af als profrenner op de weg, maar de Fransman blijft hoge ogen gooien. Zij het in het gravel.

Bardet was jarenlang een van de Franse uithangborden in het peloton. Hij werd lang gezien als de Tourhoop van onze zuiderburen, die al sinds 1985 wachten op een nieuwe winnaar.

Bardet kwam er in 2016 dichtbij, maar strandde uiteindelijk op de tweede plek na winnaar Chris Froome. Hij won ook de bergtrui in 2019 en vier ritten van 2015 tot 2024.

Bardet schittert in het gravel

Daarnaast pakte hij ook onder meer een ritzege in de Vuelta en een rit in de Dauphiné. Nu laat Bardet echter een andere kant van zich zien, namelijk die van het gravel. En met succes.

Bardet won eerder dit jaar al RAD GRVL, een wedstrijd in Australië. Hij werd ook tweede in het meerdaagse evenement Santa Vall én won het afgelopen weekend de Castellon Gravel Race, een wedstrijd uit de UCI Gravel World Series.



Bardet liet er onder meer ex-prof Mads Würtz achter zich. De Nederlander Mathijs Loman vervolledigde het podium. Voormalig wereldkampioen Alejandro Valverde werd elfde.