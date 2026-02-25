Andere rol voor Philipsen door Van der Poel: "Veel mogelijkheden"

Het openingsweekend staat voor de deur. Het is uitkijken welke rol Jasper Philipsen, die nog geen koers won dit seizoen, al kan spelen.

Geen ritzege in Portugal voor Philipsen

Jasper Philipsen begon aan het wielerjaar met de Ronde van de Algarve. Hij deed twee keer mee voor de ritzege, maar de overwinning kwam er niet. Toch zat het gevoel bij onze landgenoot en zijn entourage bijzonder goed.

“Ik heb een lang trainingskamp achter de rug ter voorbereiding op de klassiekers. Hier misten we wat momentum en explosiviteit om het af te maken. Het resultaat waar we op hoopten is er niet, maar we hebben grotere doelen in ons hoofd”, vertelt hij aan Daniel Benson.

Philipsen staat dit weekend aan de start van de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. Vorig jaar was hij de kopman van Alpecin-Premier Tech, maar nu moet hij die rol aan zijn ploegmaat Mathieu van der Poel laten.

Van der Poel is de kopman bij Alpecin-Premier Tech

“Als Mathieu start, dan is er een duidelijke leider”, is Philipsen heel erg duidelijk. “Hij kan solo aanvallen, en dat legt veel druk op andere teams en dat creëert een andere dynamiek. Maar in het verleden hebben we laten zien dat we elkaar goed aanvullen en aanvoelen.”

Het is ook te zien hoe de koers uiteindelijk in zijn plooi valt. “We zullen zien hoe de race zich ontwikkelt. Met Mathieu kunnen we een aantrekkelijke race maken. Het kan wat defensiever worden, maar we hebben veel mogelijkheden”, besluit onze landgenoot.