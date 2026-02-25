"Zo zit ze in elkaar": Merckx praat voor het eerst over relatie met Kopecky

Begin januari maakte Lotte Kopecky bekend dat ze een relatie heeft. De gelukkige is niemand minder dan ex-renner Axel Merckx.

Lotte Kopecky en Axel Merckx vormen een koppel

Lotte Kopecky maakte begin dit jaar bekend dat ze goed in haar vel zit nu ze haar leven opnieuw met iemand kan delen. En dat is met Axel Merckx iemand die weet hoe het is om aan wielrennen te doen.

“Het belangrijkste is het evenwicht dat we samen vinden. Als je gelukkig bent in je privéleven, ben je automatisch ook beter in je werk. Dat geldt voor iedereen, in elk beroep”, vertelt hij nu in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

Het is de eerste keer dat hij over zijn relatie met Kopecky spreekt. De tijd thuis vinden voor elkaar is geen sinecure als je aan wielrennen doet, zo weet hij maar al te goed.

Scherper dan gewoonlijk

“Dat zijn voor ons kostbare momenten. Ik leid een team, ben regelmatig op stage en onderweg. Zij leeft op het ritme van een wereldkampioene. Natuurlijk gaan we ook samen trainen. Ik sta scherper dan gewoonlijk”, verrast hij.



Daarnaast delen ze ook de passie van rijden met de motor. Maar nu gaat de focus volop op de start van het wegseizoen in ons land. En de ambities zijn er. “Wanneer ze aan de start staat, is het om te winnen en niets anders. Zo zit ze in elkaar”, is Merckx duidelijk.