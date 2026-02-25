"Zo zit ze in elkaar": Merckx praat voor het eerst over relatie met Kopecky

"Zo zit ze in elkaar": Merckx praat voor het eerst over relatie met Kopecky
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Begin januari maakte Lotte Kopecky bekend dat ze een relatie heeft. De gelukkige is niemand minder dan ex-renner Axel Merckx.

Lotte Kopecky en Axel Merckx vormen een koppel

Lotte Kopecky maakte begin dit jaar bekend dat ze goed in haar vel zit nu ze haar leven opnieuw met iemand kan delen. En dat is met Axel Merckx iemand die weet hoe het is om aan wielrennen te doen.

“Het belangrijkste is het evenwicht dat we samen vinden. Als je gelukkig bent in je privéleven, ben je automatisch ook beter in je werk. Dat geldt voor iedereen, in elk beroep”, vertelt hij nu in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

Het is de eerste keer dat hij over zijn relatie met Kopecky spreekt. De tijd thuis vinden voor elkaar is geen sinecure als je aan wielrennen doet, zo weet hij maar al te goed.

Scherper dan gewoonlijk

“Dat zijn voor ons kostbare momenten. Ik leid een team, ben regelmatig op stage en onderweg. Zij leeft op het ritme van een wereldkampioene. Natuurlijk gaan we ook samen trainen. Ik sta scherper dan gewoonlijk”, verrast hij.


Daarnaast delen ze ook de passie van rijden met de motor. Maar nu gaat de focus volop op de start van het wegseizoen in ons land. En de ambities zijn er. “Wanneer ze aan de start staat, is het om te winnen en niets anders. Zo zit ze in elkaar”, is Merckx duidelijk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Omloop Het Nieuwsblad WE
Lotte Kopecky
Axel Merckx

Meer nieuws

Classic Brugge-De Panne heeft opnieuw een andere naam

Classic Brugge-De Panne heeft opnieuw een andere naam

19:00
"Het wordt tijd om dat te doen": oud-wielertopper komt met advies voor Wout van Aert

"Het wordt tijd om dat te doen": oud-wielertopper komt met advies voor Wout van Aert

18:30
"Heb je niet in de hand": Urska spreekt duidelijke taal over mensen die renners lastig vallen

"Heb je niet in de hand": Urska spreekt duidelijke taal over mensen die renners lastig vallen

18:00
📷 Belgische ritzege in de Ronde van Rwanda: "Laatste stukje van de puzzel"

📷 Belgische ritzege in de Ronde van Rwanda: "Laatste stukje van de puzzel"

16:30
Herman Brusselmans komt onverwacht scherp uit de hoek over Ruben Van Gucht Naast de fiets

Herman Brusselmans komt onverwacht scherp uit de hoek over Ruben Van Gucht

16:00
Soudal Quick-Step maakt selecties voor het Openingsweekend bekend

Soudal Quick-Step maakt selecties voor het Openingsweekend bekend

15:00
Van der Poel reist in stijl naar België: Lampaert voelt de bui al hangen

Van der Poel reist in stijl naar België: Lampaert voelt de bui al hangen

14:00
🎥 "Wat als het ging om jouw zoon of dochter?": Belgian Cycling lanceert opvallende campagne

🎥 "Wat als het ging om jouw zoon of dochter?": Belgian Cycling lanceert opvallende campagne

13:30
Zal hij dit graag horen? Dit verwachten ploegleiders dit voorjaar van Wout van Aert

Zal hij dit graag horen? Dit verwachten ploegleiders dit voorjaar van Wout van Aert

13:00
Ploeg van Mathieu van der Poel zit met een "luxeprobleem"

Ploeg van Mathieu van der Poel zit met een "luxeprobleem"

12:30
🎥 Dit is het verhaal achter de opnieuw 'stoute' affiche voor de E3 Saxo Classic

🎥 Dit is het verhaal achter de opnieuw 'stoute' affiche voor de E3 Saxo Classic

12:00
📷 Kogel door de kerk: Alpecin-Premier Tech maakt programma Van der Poel bekend

📷 Kogel door de kerk: Alpecin-Premier Tech maakt programma Van der Poel bekend

10:20
Kan Pogacar de druk en hoge verwachtingen nog aan? "Dat mag je niet onderschatten"

Kan Pogacar de druk en hoge verwachtingen nog aan? "Dat mag je niet onderschatten"

10:00
"Je kunt altijd iets doen": Francesco Planckaert openhartig over geweld tegen vrouwen Naast de fiets

"Je kunt altijd iets doen": Francesco Planckaert openhartig over geweld tegen vrouwen

09:00
"2026 is al meer dan geslaagd": Shari Bossuyt vol vertrouwen naar nieuwe wielerjaar

"2026 is al meer dan geslaagd": Shari Bossuyt vol vertrouwen naar nieuwe wielerjaar

08:30
Andere rol voor Philipsen door Van der Poel: "Veel mogelijkheden"

Andere rol voor Philipsen door Van der Poel: "Veel mogelijkheden"

08:00
"Heel verstandig": Lotte Kopecky krijgt grote lof voor vertrouwde keuze

"Heel verstandig": Lotte Kopecky krijgt grote lof voor vertrouwde keuze

21:30
Politie grijpt in tijdens voorjaarskoersen in Vlaanderen: boetes tot 350 euro

Politie grijpt in tijdens voorjaarskoersen in Vlaanderen: boetes tot 350 euro

07:30
"Ik ben onder de indruk van zijn waarden": deze Belg ligt volgens zijn team op schema

"Ik ben onder de indruk van zijn waarden": deze Belg ligt volgens zijn team op schema

07:00
Trentin ziet groot probleem in het huidige wielrennen: "Door op zoek te gaan naar de volgende Pogacar ..."

Trentin ziet groot probleem in het huidige wielrennen: "Door op zoek te gaan naar de volgende Pogacar ..."

20:30
Deze Premier League-coach blijkt een grote fan te zijn van Van Aert en Evenepoel

Deze Premier League-coach blijkt een grote fan te zijn van Van Aert en Evenepoel

20:00
Deze voormalige renner stond ooit op het podium van de Tour, maar rijdt iedereen nu aan flarden in het gravel

Deze voormalige renner stond ooit op het podium van de Tour, maar rijdt iedereen nu aan flarden in het gravel

24/02
Nieuwe ploegmaat van Wout van Aert merkt grote gelijkenis met Van der Poel: "Dat zie ik bij hen allebei"

Nieuwe ploegmaat van Wout van Aert merkt grote gelijkenis met Van der Poel: "Dat zie ik bij hen allebei"

24/02
Visma-Lease a Bike bevestigt: deze koers laat Wout van Aert aan zich voorbijgaan

Visma-Lease a Bike bevestigt: deze koers laat Wout van Aert aan zich voorbijgaan

24/02
Deze jonge Belg doet van zich spreken: "Houd hem maar in het oog in de semiklassiekers"

Deze jonge Belg doet van zich spreken: "Houd hem maar in het oog in de semiklassiekers"

24/02
E3 Saxo Classic krijgt make-over: dit is wat er precies verandert

E3 Saxo Classic krijgt make-over: dit is wat er precies verandert

24/02
Shari Bossuyt en Justine Ghekiere krijgen uitstekend nieuws

Shari Bossuyt en Justine Ghekiere krijgen uitstekend nieuws

24/02
Pogacar en Van der Poel worden gewaarschuwd voor duo: "Zij kunnen hen misschien wel volgen in Milaan-Sanremo"

Pogacar en Van der Poel worden gewaarschuwd voor duo: "Zij kunnen hen misschien wel volgen in Milaan-Sanremo"

24/02
Marcel Kittel noemt de 5 beste sprinters ter wereld, mét enkele Belgen

Marcel Kittel noemt de 5 beste sprinters ter wereld, mét enkele Belgen

24/02
Opvallende naam: dit is de op één na meest verzwakte ploeg in het peloton

Opvallende naam: dit is de op één na meest verzwakte ploeg in het peloton

24/02
Kampioen van de Winterspelen overweegt overstap naar wielrennen Naast de fiets

Kampioen van de Winterspelen overweegt overstap naar wielrennen

24/02
Soudal Quick-Step maakt selectie voor de Giro di Sardegna bekend

Soudal Quick-Step maakt selectie voor de Giro di Sardegna bekend

24/02
De Cauwer vindt de koers niet saai en zegt welk groot voordeel Pogacar heeft op Vingegaard

De Cauwer vindt de koers niet saai en zegt welk groot voordeel Pogacar heeft op Vingegaard

24/02
Verrassing of net niet? Deze Belg zit volgens ploegleiders bij de verkeerde ploeg

Verrassing of net niet? Deze Belg zit volgens ploegleiders bij de verkeerde ploeg

24/02
Tegenvallende Ronde van de Algarve voor Philipsen? Ploegleider legt het uit

Tegenvallende Ronde van de Algarve voor Philipsen? Ploegleider legt het uit

24/02
Niet Van der Poel, maar deze crosser verdiende het meeste prijzengeld in het veldrijden

Niet Van der Poel, maar deze crosser verdiende het meeste prijzengeld in het veldrijden

24/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Wout Van Aert Remco Evenepoel Jasper Philipsen Yves Lampaert Lotte Kopecky Arnaud De Lie Thomas Pidcock Thibau Nys Daniel Felipe Martinez Poveda Niels Vandeputte Ine Beyen Jip Van Den Bos Aike Visbeek Thijs Zonneveld Jose De Cauwer Francesco Planckaert Jonas Vingegaard Rasmussen Tom Boonen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved