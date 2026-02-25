Zal hij dit graag horen? Dit verwachten ploegleiders dit voorjaar van Wout van Aert

Zal hij dit graag horen? Dit verwachten ploegleiders dit voorjaar van Wout van Aert
Foto: © photonews

Wat kan Wout van Aert nog betekenen in het voorjaar? Het Nieuwsblad vroeg het na bij 34 ploegleiders in het huidige wielerpeloton.

Kan Van Aert zijn grote doelen dit voorjaar afvinken?

Wout van Aert schuift de laatste jaren telkens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix naar voren als zijn grote doelen voor het voorjaar. Maar of hij die kan winnen is maar een andere vraag.

Dat blijkt ook uit de grote wielerenquête van Het Nieuwsblad. 9 van de 34 ploegleiders schuiven Pogacar naar voren als winnaar van de Ronde van Vlaanderen, 19 van hen kiezen voor Mathieu van der Poel.

Ook voor Parijs-Roubaix is het verschil groot. Bijna de helft van de ploegleiders denkt dat Van der Poel zal winnen, terwijl er amper 4 stemmen zijn voor de Sloveen. Hier krijgt Van Aert dan weer 10 stemmen en doet hij het beter dan Pogacar.

Vrede nemen met een kleinere zege

Dat laatste cijfer is opvallend, want het geloof in Van Aert daalt elk jaar. Twee jaar geleden waren de verwachtingen voor Van der Poel en Van Aert haast nog identiek.


Mogen we het een troostprijs noemen? 25 van de 34 ploegleiders ziet onze landgenoot wel een wedstrijd tussen de grote Monumenten winnen, in het genre van Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem of de E3 Saxo Classic. Maar zal Van Aert daar tevreden mee zijn?

