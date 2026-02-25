Politie grijpt in tijdens voorjaarskoersen in Vlaanderen: boetes tot 350 euro

Het aantal nadarhekken dat de politie gebruikt tijdens de voorjaarsklassiekers wordt groter. Dat doet men om de veiligheid van de renners te waarborgen.

Meer nadarhekken tijdens de koers

De politiezone Vlaamse Ardennen breidt het aantal nadarhekken tijdens de wielerklassiekers gevoelig uit, zo laat men weten aan VRT Nieuws. Het gaat om oversteekplaatsen voorkomen en wangedrag tegen renners aan te pakken.

De politie wil vermijden dat toeschouwers gemakkelijk kunnen oversteken op drukke plaatsen, waardoor het niet meer veilig was voor de renners. Meer hekken moeten dat oplossen, zoals bijvoorbeeld op de Kwaremont.

“Daar is het traditioneel erg druk tijdens de E3 en de Ronde van Vlaanderen, met ook veel incidenten met supporters die de weg oversteken op plekken waar tot nu toe geen hekken stonden”, zegt korpschef Joost Duhamel.

Incident met Mathieu van der Poel

Door de hekken blijven de supporters daardoor ook op een meer veilige afstand van de renners. “Vorig jaar waren er helaas een paar incidenten, die tot grote frustratie leidden bij wielerliefhebbers”, aldus korpschef Joost Duhamel.

Hij verwijst ook naar incident met Mathieu van der Poel die twee jaar geleden bier over zich heen kreeg. “De plaatsing van extra hekkens zal niet verhinderen dat mensen spugen of bier gooien, maar ze kunnen mensen met slechte bedoelingen wel iets meer op afstand houden”, besluit hij.



Lees ook... Andere rol voor Philipsen door Van der Poel: "Veel mogelijkheden"›

Toeschouwers van spuug- en bierincidenten kunnen een GAS-boete krijgen tot 350 euro. De plaats van de extra hekken wordt besproken met Flanders Classics en wordt per wedstrijd bekeken.