Herman Brusselmans komt onverwacht scherp uit de hoek over Ruben Van Gucht

Ruben Van Gucht is niet weg te denken uit het nieuws. Het laatste wapenfeit was vorige week het feit dat hij opnieuw papa wordt, maar dan met een andere vrouw.

Ruben Van Gucht wordt opnieuw papa

De voorbije weken kwam Ruben Van Gucht op awardshows en feestjes steevast opdraven met Valentine Besard, een 20-jarige West-Vlaamse die graag een carrière als model zou uitbouwen.

Afgelopen weekend trokken ze nog samen op reis naar Athene. Maar vorige week werd ook duidelijk dat Ruben Van Gucht opnieuw papa wordt. De gelukkige is niet Blanka Vlasic, van wie hij gescheiden zou zijn, maar wel Charlotte Van Looy.

“Het meisje zegt zelf in ‘Humo’ dat ze niet weet wat haar status is in het leven van Ruben Van Gucht”, vertelt Herman Brusselmans erover in de Tafel van Gert.

“Hij heeft al een kindje in Kroatië, dat hij tot nu toe heel weinig heeft gezien. Hij is gescheiden van Blanka Vlasic, dus zijn kindje gaat hem waarschijnlijk bijna nooit zien. Daarna heeft hij een andere vrouw zwanger gemaakt. En ik vind dat meisje van 20 wel heel jong om in zo’n carrousel betrokken te worden.”

Ruben Van Gucht maakt vrouwen ongelukkig

Brusselmans heeft er maar één woord voor: droevig. Nochtans vindt hij Ruben Van Gucht een toffe gast, zoals hij hem leerde kennen in De Weekwatchers. Toch heeft hij advies voor de Vlaamse don juan.





“Hij wordt omschreven als een soort held: ‘Ja, die Ruben lust er wel pap van’… terwijl hij volgens mij verschillende vrouwen ongelukkig maakt. Wie ben ik? Maar ik zou hem toch de raad willen geven om het een beetje kalm aan te doen”, besluit Brusselmans.