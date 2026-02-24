Trentin ziet groot probleem in het huidige wielrennen: "Door op zoek te gaan naar de volgende Pogacar ..."

In de Omloop is het uitkijken naar onder meer Matteo Trentin. De Italiaan is met zijn 36 lentes ondertussen al een oudgediende en is in die positie uitstekend geplaatst om te oordelen hoe het wielrennen veranderd is. De Italiaan ziet een kwalijke trend.

Trentin heeft een rijkgevulde carrière. Hij won daarin onder meer drie ritten in de Tour, vier ritten in de Vuelta en één in de Giro. Hij trok in 2018 ook de Europese kampioenentrui aan en zegevierde drie keer in Parijs-Tours. Hij draait al zo'n vijftien jaar mee als prof en zag daarin veel veranderen.

"Kijk bijvoorbeeld naar mijn dieet", citeert In de Leiderstrui Trentin in gesprek met Bicisport. "Toen ik begon, was 30 koolhydraten per uur genoeg en at ik nog boterhammen, nu trakteer ik mezelf hoogstens op een toastje in de bus."

Het wielrennen heeft veel talent verloren

Waarna hij iets aan kaak wil stellen. "We hebben de afgelopen jaren de grote fout gemaakt door koste wat kost op zoek te gaan naar de volgende Pogacar, daardoor hebben we veel talent verloren", aldus Trentin.

"Dat iemand fysiek klaar is, betekent niet dat diegene ook mentaal klaar is", vindt hij. "Het leven als professional vergt veel van een jonge renner."



Jonge talenten worden inderdaad steeds jonger voor de leeuwen gegooid in het huidige wielrennen. Het is een evolutie waar Trentin in de herfst van zijn carrière duidelijk geen fan van is.