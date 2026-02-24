Marcel Kittel noemt de 5 beste sprinters ter wereld, mét enkele Belgen

Marcel Kittel was ooit de snelste man in het profpeloton, maar de Duitser is tegenwoordig actief als sprintcoach bij de Unibet Rose Rockets. Daar mag hij naar eigen zeggen werken met een van de beste sprinters van het moment.

Kittel heeft een palmares om u tegen te zeggen. De Duitser won in zijn carrière onder meer 14 ritten in de Tour en vijf keer de Scheldeprijs, die ook wel gezien wordt als het 'officieuze WK voor sprinters'.

Kittel geeft zijn ervaring tegenwoordig door bij de Unibet Rose Rockets, waar hij sinds dit seizoen de functie van sprintcoach bekleedt. Bij de Nederlandse formatie mag hij samenwerken met Dylan Groenewegen, die zelf tot de top behoort als sprinter.

Kittel vertrouwt 100% in Groenewegen

Dat vindt ook Kittel. Volgens hem behoort Groenewegen namelijk tot de vijf beste sprinters van het huidige profpeloton. Hij geeft zijn lijstje in gesprek met Vélofuté, met daarin Groenewegen én twee Belgen.

"Dylan Groenewegen, Jasper Philipsen, Tim Merlier, Jonathan Milan en op de vijfde plaats Olav Kooij; hij moet een van de besten worden, vooral na zijn transfer naar Decathlon. En ja, Dylan hoort daar voor mij nog steeds bij", klinkt het.



"Ik heb 100% vertrouwen in Dylan", gaat hij verder. "De snelheid die we vandaag zien, de vooruitgang die hij bij ons heeft geboekt, het vertrouwen dat hij in zichzelf heeft ... Ik ben er 100% van overtuigd dat hij het kan."