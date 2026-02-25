"Heb je niet in de hand": Urska spreekt duidelijke taal over mensen die renners lastig vallen

"Heb je niet in de hand": Urska spreekt duidelijke taal over mensen die renners lastig vallen

Een tijdje terug ging Jonas Vingegaard tegen de vlakte door een opdringerige fan op training. Maar hij is lang niet de enige die er last van heeft, zo bleek achteraf.

Opdringerige fans

Vingegaard kwam ten val door een vervelende fan en moest er zelfs zijn start in competitie door uitstellen. De Deen kreeg veel bijval van andere renners. Ook Tadej Pogacar heeft er last van en greep daarom in.

“Wielrennen is toegankelijk, er is geen enkele andere sport waar je zo dicht bij je favoriete atleet kunt zijn. En dan heb ik het ook over de negatieve kanten, zoals op training”, klinkt het in Het Nieuwsblad bij Urska Zigart, de verloofde van Pogacar.

Want niet iedereen begrijpt goed hoe ze in die situatie met hun idool moeten omgaan. “Soms kan het leuk zijn als iemand je vriendelijk vraagt om een stukje mee te rijden, maar sommige mensen gedragen zich gevaarlijk op de weg.”

Volger op de motor

Zigart maakte zelf al heel wat mee. “Ze houden hun telefoon in hun hand of fietsen in het midden van de weg. De ploeg doet haar best om ons veilig op de weg te laten rijden, bijvoorbeeld door onze aangepaste kleding en verlichting, maar zoiets heb je niet in de hand.”

Ook UAE Team Emirates-XRG heeft in al ingegrepen om problemen te vermijden. Pogacar wordt nu op elke training gevolgd door iemand op een motor om opdringerige fans op een veilige afstand te houden.

Urska Zigart
Tadej Pogacar

