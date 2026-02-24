Visma-Lease a Bike bevestigt: deze koers laat Wout van Aert aan zich voorbijgaan

Wout van Aert stoomde zich in de Sierra Nevada klaar voor de start van de voorjaarsklassiekers. Maar nu wordt ook duidelijk hoe het openingsweekend van onze landgenoot er precies uit zal zien.

Van Aert was een zekerheid voor de Omloop en zijn naam circuleerde al op voorlopige startlijsten. Hij won de wedstrijd in 2022 en wil zijn naam nu voor de tweede keer op de erelijst zetten.

Visma-Lease a Bike bevestigt de deelname van Van Aert nu ook op X. Hij zal er van de partij zijn met onder meer Christophe Laporte, Axel Zingle en Matthew Brennan als ploegmaten. Zijn moeten hun kopman bijstaan.

Geen Van Aert in Kuurne

Er waren al vermoedens en Visma-Lease a Bike bevestigt die nu ook: Van Aert zal niet aan de start komen van Kuurne-Brussel-Kuurne. Onze landgenoot laat die koers schieten en richt zich op Le Samyn.

Die wedstrijd staat op dinsdag 3 maart op het programma en moet de ideale voorbereiding zijn voor Strade Bianche op zaterdag 7 maart. Van Aert was in 2020 al eens de beste in Toscane.

Daarna trekt onze landgenoot normaal gezien naar Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Die koers won hij ook al eens, in 2020. Het is afwachten of hij nogmaals kan zegevieren in La Primavera.



