Kampioen van de Winterspelen overweegt overstap naar wielrennen

Wielrennen en wintersport lijken op het eerste gezicht niks met elkaar te maken. Toch lijkt er een nieuwe overstap van het skiën naar het wielrennen in de maak.

Onder de renners hebben Primoz Roglic, Florian Lipowitz en Jorgen Nordhagen een verleden in wintersport. Een nieuwe overstap lijkt in de maak met de Noorse veelvoudige olympische kampioen Johannes Klaebo.

Interesse van Uno-X voor Klaebo

Binnen het Noorse Uno-X-wielerproject leeft al langer de gedachte dat atleten uit andere disciplines succesvol kunnen doorstromen. De ploegleiding verwijst daarbij naar eerdere voorbeelden uit skispringen, biatlon en langlaufen.

In dat kader bevestigde Thor Hushovd dat hij al contact had met Johannes Klaebo, meervoudig olympisch kampioen in het langlaufen. Tijdens een gesprek met Vélo gaf hij aan dat hij de Noor al eerder had aangespoord om na de Winterspelen een testperiode te overwegen.

“Ik heb Klaebo vorig jaar gezegd dat hij na de Olympische Spelen enkele trainingen met Uno-X zou moeten proberen”, laat Hushovd weten. Hushovd baseert zijn interesse op gezamenlijke trainingsritten. Volgens hem toont Klaebo daarbij opvallend gemak op de fiets.

“Hij zit natuurlijk op de fiets, heeft een uitstekend gevoel voor het materiaal en past zich snel aan.” De voormalige wereldkampioen benadrukt vooral de fysieke mogelijkheden van de langlaufer. “Ik heb altijd gezegd dat Klaebo een uitzonderlijke fysieke capaciteit heeft, iets echt unieks.”





Klaebo’s eerdere contacten met de ploeg

De langlaufer reed al meerdere keren mee tijdens informele sessies met Uno-X, onder meer tijdens verkenningen van voorjaarsklassiekers. Daarnaast was hij aanwezig in de volgwagen tijdens een etappe van de Ronde van Frankrijk.

Dat voedde de speculatie over een mogelijke carrièreswitch, al blijft die optie voorlopig onduidelijk. In een eerdere videoboodschap van de ploeg gaf hij aan dat zijn focus eerst op de Winterspelen lag.

Toch liet hij toen al doorschemeren dat een overstap niet uitgesloten is. “Na de Olympische Spelen begin ik na te denken over wat ik daarna ga doen, dus misschien moet aansluiten bij Uno-X het volgende doel zijn.”

Ondanks die uitspraken blijft Hushovd voorzichtig in zijn verwachtingen. Hij acht het weinig waarschijnlijk dat Klaebo op korte termijn definitief voor het wielrennen kiest, al sluit hij verdere gesprekken niet uit.