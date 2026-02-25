Kan Pogacar de druk en hoge verwachtingen nog aan? "Dat mag je niet onderschatten"

Een nieuw wielerjaar, dat betekent ook uitkijken wat de absolute superster Tadej Pogacar kan laten zien. Bij UAE Team Emirates-XRG zijn ze zeker dat hij er weer een topjaar van maakt.

Nieuw recordjaar voor Team UAE?

95 overwinningen pakte UAE Team Emirates-XRG officieel vorig jaar. Dit jaar hopen ze minimaal voor 100 te gaan, zo geeft Mauro Gianetti, CEO van UAE Team Emirates-XRG, mee aan Het Nieuwsblad.

“Beter doen is altijd mogelijk”, zegt Gianetti. “We moeten erin geloven en vooral hard werken, en dan kan het misschien wel. Maar winnen mag voor ons geen verplichting of een obsessie worden, het is altijd vrijblijvend.”

Daarvoor wordt in de eerste plaats gekeken naar Tadej Pogacar. Volgens Gianetti is de Sloveense superkampioen in goede doen. In de Strade Bianche begint hij aan het nieuwe seizoen op de weg.

Omgaan met de druk

Vorig jaar liet Pogacar weten dat hij al aan het aftellen is naar zijn pensioen. Het is dan ook uitkijken hoe goed hij kan omgaan met de druk en verwachtingen die op zijn sterke schouders rusten.



“Hij is een wereldster, dat mag je niet onderschatten. Maar ik ben er zeker van dat hij zijn niveau van vorig jaar kan aanhouden”, aldus Gianetti. “Het is gewoon een jongen die nog altijd heel graag met de fiets rijdt. Hij geniet ervan om te koersen en wedstrijden te winnen. Eigenlijk is hij het beste voorbeeld van ons motto: werken met de glimlach.”