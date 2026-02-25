"2026 is al meer dan geslaagd": Shari Bossuyt vol vertrouwen naar nieuwe wielerjaar

Shari Bossuyt werd deze week voorgesteld bij haar ploeg AG Insurance-Soudal. De Europese titel in het baanwielrennen maakt haar jaar nu eigenlijk al geslaagd.

2026 is al geslaagd voor Shari Bossuyt

We zijn amper halfweg februari voorbij, maar Shari Bossuyt is nu al tevreden over 2026. “Door de Europese titel met Lotte is 2026 al meer dan geslaagd”, vertelt de West-Vlaamse aan Het Nieuwsblad.

Bossuyt reed al één koers op de weg, in Valencia. “Omdat het mijn eerste wedstrijd was, was het even afwachten hoe mijn conditie zou zijn. Ik had al wel het BK gereden, maar dat was niet van hetzelfde niveau. Mijn tweede plaats in Valencia bevestigde alleen maar mijn goede conditie.”

Vorig seizoen nam ze al revanche na haar dopingschorsing, maar dat was geen volledig jaar. Nu werkt ze een volledig seizoen af en dat doet ze bij haar ploeg als kopvrouw.

Schorsing van twee jaar

“Ik krijg heel veel steun en geloof vanuit de ploeg en wil in de klassiekers opnieuw finales rijden. Daarna komen de resultaten vanzelf. Het zou heel mooi zijn als ik een voorjaarskoers zou kunnen winnen”, gaat ze verder.



Bossuyt kreeg in juni 2023 te horen dat ze positief getest had op het verboden product letrozole metabolite. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid via contaminatie in haar lichaam terechtgekomen zijn, maar bewijs kon ze daar niet voor leveren. Ze werd 2 jaar geschorst.