"Heel verstandig": Lotte Kopecky krijgt grote lof voor vertrouwde keuze

Lotte Kopecky toonde onlangs haar uitstekende vorm op het EK baanwielrennen. Ze grossierde er in de medailles en wil die vorm nu doortrekken naar de Omloop Het Nieuwsblad. Ine Beyen ziet onze landgenote alvast een "verstandige" keuze maken.

Kopecky schitterde op het EK baanwielrennen, zowel individueel als aan de zijde van Shari Bossuyt. Voor het begin van het wegseizoen maakt ze nu een vertrouwde keuze. De grote rondes moeten wijken en de focus gaat opnieuw volop op de eendagskoersen in het voorjaar. Dat ziet ook Ine Beyen in de podcast Sporza Daily.

Kopecky kiest voor "back to basics"

"Ze begint met de Omloop, daarna meteen de Strade Bianche en daarna San Remo, wat vorig jaar pas haar eerste koers was", wordt Beyen geciteerd door Sporza.

Kopecky zal er zo al meteen moeten staan. "Maar dat heeft ze eigenlijk altijd al gedaan. En het is ook de manier waarop ze altijd gescoord heeft. Je moet altijd terugkeren naar wat intrinsiek in je zit en naar wat je het liefste doet", vindt Beyen.

"Kopecky heeft het een jaar anders geprobeerd en dat is niet uitgedraaid zoals ze gewild had. Dan is het heel verstandig om voor "back to basics" te kiezen", oordeelt de ex-renster.



Kopecky won de Omloop al eens in 2023 en mikt er dit jaar op haar tweede zege. Daarna wil ze een derde overwinning in Strade Bianche en een eerste in Milaan-San Remo. Met de vorm die ze etaleerde op het EK baanwielrennen is alvast veel mogelijk.