"Het wordt tijd om dat te doen": oud-wielertopper komt met advies voor Wout van Aert

Foto: © photonews

Wat kan Wout van Aert dit voorjaar laten zien? Het is een vraag die heel veel landgenoten zich stellen. Eén ding is zeker: heel veel mensen gunnen hem een grote overwinning.

Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix winnen

Wout van Aert schuift elk jaar steevast de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix naar voren als zijn grote doelstellingen. En ook in 2026 is dat niet anders. De druk van de hele natie ligt op Van Aert om een Monument te pakken.

Alleen moet hij daarin weten af te rekenen met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Dat tweetal heeft de voorbije jaren heel wat hoofdprijzen in de Monumenten onder elkaar verdeeld.

“Je zag het verleden jaar in Vlaanderen en Roubaix... als mannen als Van der Poel en Pogacar versnellen, moet hij het laten. Later keert hij dan wel terug. Die basis, die inhoud, die is er gewoon. Ik denk dat hij qua explosiviteit wat heeft ingeboet”, zegt Tom Dumoulin bij NOS.

Van Aert zit heel dicht bij het niveau van Van der Poel, maar komt telkens net wat tekort, aldus Dumoulin. Al maakt de manier van koersen wel een verschil. Van Aert reageert op anderen, terwijl Van der Poel het initiatief pakt.

Uitpakken in Parijs-Roubaix

“Die valt aan, die gooit een keer een bom op 100 kilometer van de streep. Je ziet dat dat steeds meer een succesverhaal blijkt, dat zie je ook bij Pogacar. Die jongens die durven en die lef hebben, dat zijn uiteindelijk de jongens die koersen winnen”, gaat Dumoulin verder.

Lees ook... Zal hij dit graag horen? Dit verwachten ploegleiders dit voorjaar van Wout van Aert

Dat initiatief pakken toonde Van Aert op Montmartre wel. “Misschien wordt het tijd voor Wout om dat ook eens te doen.” Volgens Dumoulin ligt Parijs-Roubaix onze landgenoot het best. “Als hij gaat wachten tot Mathieu gaat, als hij gaat wachten totdat Pogacar gaat... dan kan het wel weer een jaar van net-niet worden”, besluit de Nederlander.

