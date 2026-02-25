"Ik ben onder de indruk van zijn waarden": deze Belg ligt volgens zijn team op schema

Lorenz Lomme
"Ik ben onder de indruk van zijn waarden": deze Belg ligt volgens zijn team op schema
Wat kan Arnaud De Lie in de Omloop Het Nieuwsblad? Onze landgenoot kon nog niet winnen dit seizoen, maar in zijn team maken ze zich geen zorgen, zo lijkt het.

De Lie opende zijn seizoen met een zesde plek in de Clásica Almería en trok daarna naar de Ronde van de Algarve. Zijn beste resultaat in Portugal was een vijfde plaats in de eerste rit. In de andere ritten kon hij niet meedoen om de zege.

De Lie maakt indruk

Aike Visbeek, de performance manager van Lotto Intermarché, blijft er rustig onder. "Ik ben onder de indruk van zijn waarden en vermogen", vertelt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Kijk, het is 50 procent data en 50 procent mentaal. Maar de data zijn niet vergelijkbaar met vorig jaar, omdat op dat vlak toen werkelijk alles misliep", herinnert Visbeek zich.

"Nu zit hij ‘op schema’. Ik schat Arnaud op dit moment op 90 procent, tegen het Vlaamse openingsweekend zal dat 95 procent zijn en nadien kan hij, via specifieke doorgroeien naar zijn échte topvorm. In Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen verwacht ik hem op zijn allersterkst."


De Lie komt in het openingsweekend in actie in zowel de Omloop als Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarna trekt hij naar Tirreno-Adriatico en de GP de Denain. Met een zege op zak?

