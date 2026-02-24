Pogacar en Van der Poel worden gewaarschuwd voor duo: "Zij kunnen hen misschien wel volgen in Milaan-Sanremo"

Lorenz Lomme
| Reageer
Pogacar en Van der Poel worden gewaarschuwd voor duo: "Zij kunnen hen misschien wel volgen in Milaan-Sanremo"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne staat het openingsweekend voor de deur. Dat betekent dat er volop gespeculeerd wordt, ook door de sportankers in het Vlaamse televisielandschap.

Het wielerpubliek kijkt reikhalzend uit naar de traditionele start van de voorjaarsklassiekers. Via de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne gaat het gestaag richting Milaan-Sanremo, het eerste monument van het seizoen. Dat staat dit jaar gepland op 21 maart.

Maarten Breckx laat als sportanker van VTM Nieuws bij Het Laatste Nieuws zijn licht schijnen op het voorjaar. Hij doet dat in de marge van de Gouden Klassiekers, een wielerspel van de krant voor de voorjaarsklassiekers.

Girmay en Pidcock moeten herbevestigen

"Ik kijk alweer verlekkerd uit naar de epische duels tussen Pogacar en Van der Poel", vertelt hij enthousiast. "In normale omstandigheden zullen ze de Monumenten opnieuw onder elkaar verdelen."

Maar Biniam Girmay en Tom Pidcock zouden weleens gevaarlijk uit de hoek kunnen komen in La Primavera. "Zij staan voor een jaar van herbevestiging na een minder seizoen", weet Breckx.

Lees ook... De Cauwer vindt de koers niet saai en zegt welk groot voordeel Pogacar heeft op Vingegaard
"Wie weet zijn zij zelfs in staat om in Milaan-Sanremo Pogacar en Van der Poel te volgen op de Cipressa en de Poggio. Lukt dat, dan kunnen ze hen verrassen op de Via Roma." Het is afwachten of dat scenario zich ook daadwerkelijk zal ontvouwen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Milano - Sanremo
Biniam Girmay
Thomas Pidcock
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Shari Bossuyt en Justine Ghekiere krijgen uitstekend nieuws

Shari Bossuyt en Justine Ghekiere krijgen uitstekend nieuws

16:00
De Cauwer vindt de koers niet saai en zegt welk groot voordeel Pogacar heeft op Vingegaard

De Cauwer vindt de koers niet saai en zegt welk groot voordeel Pogacar heeft op Vingegaard

12:00
Marcel Kittel noemt de 5 beste sprinters ter wereld, mét enkele Belgen

Marcel Kittel noemt de 5 beste sprinters ter wereld, mét enkele Belgen

14:00
Opvallende naam: dit is de op één na meest verzwakte ploeg in het peloton

Opvallende naam: dit is de op één na meest verzwakte ploeg in het peloton

13:30
Kampioen van de Winterspelen overweegt overstap naar wielrennen Naast de fiets

Kampioen van de Winterspelen overweegt overstap naar wielrennen

13:00
Veeg teken voor Omloop? Van der Poel na stevige prikkel sowieso klaar voor wat komt

Veeg teken voor Omloop? Van der Poel na stevige prikkel sowieso klaar voor wat komt

21:30
Soudal Quick-Step maakt selectie voor de Giro di Sardegna bekend

Soudal Quick-Step maakt selectie voor de Giro di Sardegna bekend

12:30
Niet Van der Poel, maar deze crosser verdiende het meeste prijzengeld in het veldrijden

Niet Van der Poel, maar deze crosser verdiende het meeste prijzengeld in het veldrijden

09:00
Verrassing of net niet? Deze Belg zit volgens ploegleiders bij de verkeerde ploeg

Verrassing of net niet? Deze Belg zit volgens ploegleiders bij de verkeerde ploeg

11:00
Tegenvallende Ronde van de Algarve voor Philipsen? Ploegleider legt het uit

Tegenvallende Ronde van de Algarve voor Philipsen? Ploegleider legt het uit

10:00
Pidcock waarschuwt iedereen voor de Omloop en speelt open kaart over zijn frustraties

Pidcock waarschuwt iedereen voor de Omloop en speelt open kaart over zijn frustraties

18:00
UCI komt met nieuws dat Merlier en Philipsen graag zullen horen

UCI komt met nieuws dat Merlier en Philipsen graag zullen horen

08:30
Marc Sergeant wil Cian Uijtdebroeks helemaal voor de leeuwen gooien

Marc Sergeant wil Cian Uijtdebroeks helemaal voor de leeuwen gooien

07:30
Nu Van Gucht weer vader wordt: Vlam Valentine staat op haar strepen Naast de fiets

Nu Van Gucht weer vader wordt: Vlam Valentine staat op haar strepen

08:00
Cameron Vandenbroucke geeft haar heldere mening over Remco Evenepoel

Cameron Vandenbroucke geeft haar heldere mening over Remco Evenepoel

07:00
Hard verdict van oud-manager: "Is het niet beter een houding aan te nemen zoals Van der Poel?"

Hard verdict van oud-manager: "Is het niet beter een houding aan te nemen zoals Van der Poel?"

19:00
Opmars van nieuw fenomeen voorspeld: "Hij kan misschien zelfs groter worden dan Pogacar"

Opmars van nieuw fenomeen voorspeld: "Hij kan misschien zelfs groter worden dan Pogacar"

16:30
📷 Van vele markten thuis: partnership met Red Bull-atlete en Nieuwenhuis, maar ook ideale gravelbike

📷 Van vele markten thuis: partnership met Red Bull-atlete en Nieuwenhuis, maar ook ideale gravelbike

20:30
Christoph Roodhooft prijst Van der Poel en geeft reden voor succes: ook lof voor Adrie, Corinne en Roxanne

Christoph Roodhooft prijst Van der Poel en geeft reden voor succes: ook lof voor Adrie, Corinne en Roxanne

23/02
Alles wijst op nieuwe bevestiging van vermoedelijke keuze Wout van Aert

Alles wijst op nieuwe bevestiging van vermoedelijke keuze Wout van Aert

18:30
Analisten leggen kwetsbaarheden Evenepoel bloot: moet hij verwachtingen bijstellen en tactiek aanpassen?

Analisten leggen kwetsbaarheden Evenepoel bloot: moet hij verwachtingen bijstellen en tactiek aanpassen?

17:00
Red Bull-renner vecht in de schaduw maar looft Evenepoel: "Hij is de ster, hij is hier om te winnen"

Red Bull-renner vecht in de schaduw maar looft Evenepoel: "Hij is de ster, hij is hier om te winnen"

23/02
De grote vraag over Mathieu van der Poel in 2026: kan hij dat wel?

De grote vraag over Mathieu van der Poel in 2026: kan hij dat wel?

23/02
Visma-Lease a Bike en Vingegaard hebben belangrijk nieuws na valpartij en ziekte

Visma-Lease a Bike en Vingegaard hebben belangrijk nieuws na valpartij en ziekte

23/02
Noodgedwongen afscheid: dit wordt de nieuwe carrière van Laura Verdonschot

Noodgedwongen afscheid: dit wordt de nieuwe carrière van Laura Verdonschot

23/02
Team UAE heeft een groot plan en daar moet een Belg ook zijn rol in spelen

Team UAE heeft een groot plan en daar moet een Belg ook zijn rol in spelen

23/02
Dikke cheque of niet? Dit zijn de minimumlonen in het wielerpeloton

Dikke cheque of niet? Dit zijn de minimumlonen in het wielerpeloton

23/02
Dit bedrag krijgen motards die koers begeleiden per dag betaald

Dit bedrag krijgen motards die koers begeleiden per dag betaald

23/02
Renaat Schotte trekt conclusies na de UAE Tour van Remco Evenepoel

Renaat Schotte trekt conclusies na de UAE Tour van Remco Evenepoel

23/02
Marc Sergeant spreekt klare taal over Merlier en Quick-Step: "Moet hij aankunnen"

Marc Sergeant spreekt klare taal over Merlier en Quick-Step: "Moet hij aankunnen"

23/02
"Week van veel frustraties": Evenepoel is niet de enige ontgoochelde Belg

"Week van veel frustraties": Evenepoel is niet de enige ontgoochelde Belg

23/02
Klare taal over wat Wout van Aert deed: "Heeft hij er intussen spijt van?"

Klare taal over wat Wout van Aert deed: "Heeft hij er intussen spijt van?"

23/02
Triomfator Del Toro heeft wat te zeggen over de verrassende aanvallen van Evenepoel

Triomfator Del Toro heeft wat te zeggen over de verrassende aanvallen van Evenepoel

23/02
Lars van der Haar doet bijzonder geheimzinnig over zijn toekomst

Lars van der Haar doet bijzonder geheimzinnig over zijn toekomst

23/02
Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

22/02
🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

22/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Marc Sergeant Tadej Pogacar Thibau Nys Philippe Gilbert Jasper Philipsen Christophe Laporte Lars Van Der Haar Thomas Pidcock Niels Vandeputte Wout Van Aert Sven Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Joris Nieuwenhuis Tim Merlier Jarno Widar Louis Vervaeke Florian Vermeersch Mauri Vansevenant

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved