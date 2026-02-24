Pogacar en Van der Poel worden gewaarschuwd voor duo: "Zij kunnen hen misschien wel volgen in Milaan-Sanremo"

Met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne staat het openingsweekend voor de deur. Dat betekent dat er volop gespeculeerd wordt, ook door de sportankers in het Vlaamse televisielandschap.

Het wielerpubliek kijkt reikhalzend uit naar de traditionele start van de voorjaarsklassiekers. Via de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne gaat het gestaag richting Milaan-Sanremo, het eerste monument van het seizoen. Dat staat dit jaar gepland op 21 maart.

Maarten Breckx laat als sportanker van VTM Nieuws bij Het Laatste Nieuws zijn licht schijnen op het voorjaar. Hij doet dat in de marge van de Gouden Klassiekers, een wielerspel van de krant voor de voorjaarsklassiekers.

Girmay en Pidcock moeten herbevestigen

"Ik kijk alweer verlekkerd uit naar de epische duels tussen Pogacar en Van der Poel", vertelt hij enthousiast. "In normale omstandigheden zullen ze de Monumenten opnieuw onder elkaar verdelen."

Maar Biniam Girmay en Tom Pidcock zouden weleens gevaarlijk uit de hoek kunnen komen in La Primavera. "Zij staan voor een jaar van herbevestiging na een minder seizoen", weet Breckx.

"Wie weet zijn zij zelfs in staat om in Milaan-Sanremo Pogacar en Van der Poel te volgen op de Cipressa en de Poggio. Lukt dat, dan kunnen ze hen verrassen op de Via Roma." Het is afwachten of dat scenario zich ook daadwerkelijk zal ontvouwen.