Ploeg van Mathieu van der Poel zit met een "luxeprobleem"

Mathieu van der Poel is de absolute kopman bij Alpecin-Premier Tech. Maar daarnaast heb je nog Jasper Philipsen en er is ook nog Kaden Groves.

Mede-kopman bij Alpecin-Premier Tech

Kaden Groves reed vorig jaar enkel de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Door een blessure bleef zijn programma beperkt, maar in 2026 is dat anders.

Hij rijdt een druk voorjaar en trekt ook naar de Giro en de Tour. Al moet hij binnen de ploeg natuurlijk wel de concurrentie aangaan met kopmannen als Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen.

“Het wordt druk met het Openingsweekend, Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo, Dwars Door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En daarna dus de Giro en de Tour, wat het een groot blok maakt”, vertelt hij aan WielerFlits.

Druk om Monumenten te winnen

Het is uitkijken waar hij welke rol toebedeeld krijgt. “Ik weet niet of mede-kopman het juiste woord is”, zegt Groves. “Ik zal Jasper en Mathieu helpen waar dat nodig is en als mij dat lukt. Dat is eigenlijk een luxeprobleem om te hebben.”

De ploeg heeft in het verleden al bewezen dat het meerdere opties kan uitspelen. Elke keer wordt een selectie op maat gemaakt voor de betrokken koers, om zo het beste resultaat te behalen.



En dat de druk hoog is om resultaten te boeken lijdt geen twijfel. “Het winnen van een monument is altijd het doel van de ploeg. Of dat nu in San Remo, Vlaanderen of Roubaix is”, besluit de Australiër.