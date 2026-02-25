📷 Belgische ritzege in de Ronde van Rwanda: "Laatste stukje van de puzzel"

De vierde etappe van de Ronde van Rwanda leverde een Belgische ritzege op. Het was Matthijs De Clercq van Soudal Quick-Step die met de overwinning ging lopen.

Ontsnapping

De etappe begon met een omvangrijke kopgroep die al vroeg een ruime marge opbouwde. Zestien renners reden weg en vergrootten hun voorsprong tot een comfortabele kloof op het peloton. De situatie bood de vluchters de ruimte om onderling te strijden voor de dagzege.

Binnen die groep nam de samenwerking vorm aan, waardoor het tempo hoog bleef. Halverwege de koers ontstond een nieuwe schifting. Drie renners trokken door op een van de vele hellingen in het finale uur.

De versnelling zorgde voor een duidelijke afscheiding, waarbij enkel Matthijs De Clercq en Moritz Kretschy standhielden. Hun voorsprong bleef stabiel, waardoor de twee renners onder elkaar uitmaakten wie de overwinning pakte.

Zege voor Matthijs De Clercq

In de slotkilometer nam De Clercq resoluut de koppositie. De weg liep licht omhoog, maar hij hield het initiatief vast en opende de sprint vanuit eerste positie. Zijn versnelling bleek afdoende om zijn medevluchter achter zich te laten.

“Als renner ben ik slechts het laatste stukje van de puzzel”, zei de winnaar na afloop in een mededeling van zijn ploeg. Hij gaf aan dat de gezamenlijke inzet van trainers en ploegmaats het verschil maakte.





In zijn terugblik klonk ook tevredenheid over het verloop van de dag. “Ik ben heel blij met deze overwinning, het is een geweldig gevoel.” De Clercq gaf aan dat de ploeg klaar is voor de volgende etappes en dat de sterke groepsdynamiek vertrouwen biedt voor het vervolg.