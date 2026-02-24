Shari Bossuyt en Justine Ghekiere krijgen uitstekend nieuws

Goed nieuws uit het Belgische vrouwenwielrennen. AG Insurance en Soudal zullen langer hun schouders zetten onder het WorldTour-team AG Insurance - Soudal. Dat maakt de formatie bekend op haar website en op een persconferentie.

AG Insurance was sinds 2022 al naam- en hoofdsponsor van het team. Daar kwam in 2023 ook Soudal bij in dezelfde hoedanigheid. Beide partners hebben nu besloten om tot 2030 door te gaan.

Volgens AG Insurance – Soudal zelf zal de ploeg daardoor kunnen blijven groeien en zich kunnen focussen op de langere termijn. Goed nieuws dus voor het Belgische vrouwenwielrennen.

Jürgen Foré is een tevreden man

Het team werd in 2019 opgericht onder impuls van Patrick Lefevere om jong vrouwelijk talent de kans te geven om zich te ontplooien, maar groeide al snel door naar de WorldTour. Met Shari Bossuyt en Justine Ghekiere rijden er twee Belgische vaandeldraagsters rond, terwijl ook Kim Le Court, Sarah Gigante en Ashleigh Moolman-Pasio grote namen zijn.

Ook Urska Zigart, de partner van Tadej Pogacar, staat er onder contract. Zij verlengde haar overeenkomst tot 2027, werd dinsdag bekendgemaakt op een persconferentie. Ook Lore De Schepper, Marthe Goossens, Gladys Verhulst-Wild en Julie Van De Velde blijven langer aan boord, tot 2028. Jürgen Foré, de CEO van de ploeg, is in zijn nopjes op de ploegwebsite.

"De verlenging van de sponsoring stelt ons in staat om vooruit te kijken en strategische keuzes te maken op sportief gebied, zonder ooit de waarden uit het oog te verliezen die aan dit project ten grondslag liggen: de drang om continu te groeien en onze grenzen steeds verder te verleggen", klinkt het.



