Opvallende naam: dit is de op één na meest verzwakte ploeg in het peloton

Het nieuwe wielerseizoen kan dit weekend echt van start gaan met het openingsweekend. Het is uitkijken hoe de ploegen de eerste weken doorkomen.

Picnic-PostNL is meest verzwakte ploeg in 2026

Het Nieuwsblad organiseerde vlak voor de start van het nieuwe seizoen een enquête. Daarin werden 34 Belgische ploegleiders aan de tand gevoeld over het nieuwe wielerjaar.

Daarin werd ook gevraagd welke ploeg het meest verzwakt aan het nieuwe jaar begint. De keuze viel op Picnic-PostNL. De Nederlandse wielerploeg kwam fel verzwakt uit de transferperiode.

Maar opvallend was ook wie op nummer twee in dat lijstje kwam. Maar liefst 9 van de 34 kozen daarbij voor Visma Lease a Bike, de ploeg van Wout van Aert en co, zo blijkt.

Grote namen weg bij Visma Lease a Bike

De ploeg verloor met Tiesj ­Benoot, Dylan van Baarle, Cian Uijtdebroeks, Simon Yates en Olav Kooij heel wat grote namen richting 2026.



En de nieuwkomers waren nu niet bepaald mannen van hetzelfde kaliber. Het zou wel eens een moeilijk seizoen kunnen worden voor Wout van Aert en co. Afwachten wat het wordt.