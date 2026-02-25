Soudal Quick-Step maakt selecties voor het Openingsweekend bekend

Soudal Quick-Step heeft de selecties voor het Openingsweekend vastgelegd. De ploeg bevestigt daarmee de start van een nieuwe campagne in de voorjaarsklassiekers.

Selectie voor Omloop Het Nieuwsblad

Soudal Quick-Step begint aan zijn 24ste opeenvolgende voorjaar met deelname aan Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. De ploeg mikt opnieuw op een prominente rol in beide wedstrijden, waarin ze historisch al dertien keer wist te winnen.

De Omloop krijgt dit jaar een langere afstand en een aangepaste finale. Na de start in Gent volgen meerdere kasseistroken en hellingen, waaronder nieuwe passages in de laatste veertig kilometer.

Paul Magnier keert terug na zijn tweede plaats bij zijn debuut vorig jaar. Zijn recente prestaties in de Volta ao Algarve versterken zijn positie binnen de selectie. Hij start samen met onder meer Yves Lampaert, Casper Pedersen, Pepijn Reinderink, Jasper Stuyven, Dylan van Baarle en Dries Van Gestel.

Volgens sportdirecteur Tom Steels wordt de openingsklassieker opnieuw een intens gevecht. “Het wordt een nerveuze maar boeiende koers”, klinkt het in een mededeling aan onze redactie. Hij benadrukt dat de ploeg benieuwd is naar de samenwerking met de nieuwkomers en dat het team gemotiveerd aan de start verschijnt.

Selectie voor Kuurne-Brussel-Kuurne

Een dag later rijden Magnier, Stuyven en Van Baarle ook Kuurne-Brussel-Kuurne. De selectie wordt aangevuld met Cerial Desal, Laurenz Rex, Bert Van Lerberghe en neoprof Jonathan Vervenne. Voor Rex betekent dit zijn eerste wedstrijd sinds zijn blessure in januari.





De wedstrijd telt bijna 195 kilometer en bevat talrijke hellingen en smalle wegen. Ondanks het vlakke slot is een massasprint geen zekerheid. De wind kan volgens de ploegleiding een rol spelen in het koersverloop.

Sportdirecteur Iljo Keisse verwacht meerdere scenario’s. “De kans op een sprint is fifty-fifty”, stelt hij. Hij geeft aan dat Magnier in de finale kan rekenen op sterke ondersteuning vanuit de ploeg.