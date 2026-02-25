Van der Poel reist in stijl naar België: Lampaert voelt de bui al hangen

Van der Poel reist in stijl naar België: Lampaert voelt de bui al hangen
Foto: © photonews

Vandaag raakte bekend dat Mathieu van der Poel de Omloop Het Nieuwsblad zal rijden. De concurrentie weet meteen hoe laat het is.

Met privéjet naar België

Het was een beetje te verwachten en het is nu ook werkelijkheid geworden: Alpecin-Premier Tech heeft het voorjaarsprogramma van Mathieu van der Poel bekendgemaakt en de Nederlander komt zaterdag aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad.

In het veldrijden zijn we al gewoon dat Van der Poel met een sportwagen naar de cross afzakt, maar om vanuit Spanje naar ons land af te zakken doet de Nederlander dat in stijl met een privéjet, zo laat hij zien op sociale media.

Andere ploegen weten hoe laat het is

Vandaag doken de eerste ploegen op langs het parcours van de Omloop. Onder hen ook Yves Lampaert, samen met ploegmaten van Soudal Quick-Step. Zij gingen voor een verkenning van de laatste 120 kilometer.

Net voor de start hoorde de West-Vlaming dat Van der Poel zal deelnemen. “Een verrassing is dat niet. Iedereen zag het al een beetje aankomen. Bij deze kennen we meteen de grote topfavoriet”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Het valt wel af te wachten hoeveel zin hij heeft om de koers hard te maken. Alpecin-Premier Tech heeft ook Jasper Philipsen voor de sprint. Het kan ook voor hen alle richtingen uit”, gaat Lampaert verder met zijn verhaal.

Maar ook Soudal Quick-Step heeft de nodige kansen, met mannen als Van Baarle, Stuyven, maar vooral Magnier. “We kunnen rekenen op meerdere scenario's, dat is ideaal. Het is niet aan ons om het gesloten te houden, maar het is ook niet aan ons om de koers hard te maken”, besluit hij.

