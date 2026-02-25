Classic Brugge-De Panne heeft opnieuw een andere naam

De Classic Brugge-De Panne heeft een nieuwe naam. De Driedaagse van De Panne van vroeg wordt vanaf dit jaar de Ronde van Brugge.

Geboorte van de Ronde van Brugge

De Classic Brugge-De Panne blijft op de koersagenda staan, maar gaat voortaan als de Ronde van Brugge door het leven. Daarvoor werd een deal gesloten met de stad Brugge.

Het blijft een koers voor mannen en vrouwen in WorldTour, op woensdag 25 maart en donderdag 26 maart. Dat maakten de organisatoren, de Koninklijke Veloclub Panne Sportief (KVCPS) en Golazo, bekend.

“Dankzij de gemeente De Panne zijn we na de Driedaagse De Panne en later de Classic Brugge-De Panne kunnen uitgroeien tot het WorldTour-niveau”, stelde KVCPS-voorzitter Bruno Dequeecker in Het nieuwsblad.

Vlak parcours

Het contract met De Panne liep af en nu wordt een deal tot en met 2031 aangegaan met de stad Brugge. En zo wordt dus de Ronde van Brugge van geboren.



Het parcours blijft ontzettend vlak met twee grote lussen. Eentje rond Torhout, Wingene en Beernem en eentje in het noorden van Brugge. De mannen rijden 202,9 kilometer, de vrouwen 143,7 kilometer. De niet-officiële start wordt gegeven op de Markt in Brugge.