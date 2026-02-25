"Je kunt altijd iets doen": Francesco Planckaert openhartig over geweld tegen vrouwen

De discussie tussen Bart Schols en Soundos El Ahmadi in De Afspraak blijft nazinderen. Ook Francesco Planckaert is er enorm mee bezig.

Discussie tussen Bart Schols en Soundos El Ahmadi

Hoe veilig of onveilig is het in onze maatschappij voor vrouwen? Na het meningsverschil tussen Schols en El Ahmadi blijft het maar reacties regenen. Ook Dag Allemaal ging in gesprek met Vlamingen, waaronder Francesco Planckaert.

Hij heeft een dochter van 17 en is duidelijk bezig met die problematiek. “We praten daar thuis veel over. We wijzen Noa op onveiligere plekken en zorgen dat ze niet alleen naar huis moet. Als vader sta je daarbij stil”, vertelt hij.

Hij probeert haar te wijzen op het gebruik van haar gezond verstand. Volgens Planckaert heeft het veel met opvoeding te maken. “Als wij vroeger pestgedrag zagen, namen we het op voor het slachtoffer. Uiteindelijk draait dit debat ook om pestgedrag.”

Altijd ingrijpen

Planckaert is onder de indruk van de vreselijke verhalen die je hoort. Dat maakt dat hij meer bewust kijkt naar de gevaren die er zijn. Maar daar mag het niet bij blijven, mensen moeten hun verantwoordelijkheid pakken en ingrijpen.



“Bij een benzinestation zag ik dat een vrouw in de auto getrokken werd door haar man, ’t ging er agressief aan toe. Ik heb dat toen in ’t oog gehouden en heb de politie gebeld. Je kan áltijd iets doen”, klinkt het, ook al ben je in sommige situaties misschien zelf bang.