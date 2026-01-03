Ex-winnaar Nibili kritisch over wat Pogacar doet in Milaan-Sanremo

Ex-winnaar Nibili kritisch over wat Pogacar doet in Milaan-Sanremo
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar slaagde er vorig jaar niet in om Mathieu van der Poel en Filippo Ganna te lossen in Milaan-Sanremo. Ex-winnaar Vicenzo Nibali wijst vooral naar een gebrek aan tactiek bij de Sloveen.

Met een aanval op de Cipressa probeerde Tadej Pogacar alleen weg te rijden in Milaan-Sanremo, maar dat lukte de wereldkampioen niet. Mathieu van der Poel en ook Filippo Ganna konden nog aansluiten. 

Ook op de Poggio raakte Pogacar niet weg en in de sprint moest hij genoegen nemen met de derde plaats, voor het tweede jaar op rij. Vincenzo Nibali, winnaar in 2018, ziet Pogacar vooral tactisch tekortschieten. 

Nibali kritisch voor Pogacar

"Hij is het gewoon om weg te rijden. Hij wint iedere koers op kracht en vermogen, niet op tactiek", zegt hij bij Bici. "Pogacar valt aan omdat hij sterker is, maar wie wint er tegenwoordig nog op tactiek? Mathieu van der Poel."

"Mathieu won Milaan-Sanremo door het tactisch aan te pakken. Hij is sterk, maar ook slim", gaat Nibali verder. "Toen Pogacar vorig jaar aanviel en Van der Poel erbij bleef, viel hij daarna zelf aan."


"Hij loste Pogacar bijna, waardoor die geen tijd meer had om zelf iets te doen. Volgens mij verloor Pogacar op dat moment Milaan-Sanremo." Dit jaar waagt de Sloveen opnieuw zijn kans, kan hij dan wel Milaan-Sanremo winnen?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Vincenzo Nibali

Meer nieuws

Topfavoriet voor het BK veldrijden? Verstrynge laat in zijn kaarten kijken

Topfavoriet voor het BK veldrijden? Verstrynge laat in zijn kaarten kijken

14:00
Visma-Lease a Bike komt met update na operatie van Wout van Aert

Visma-Lease a Bike komt met update na operatie van Wout van Aert

13:30
Visma-Lease a Bike stevig onder de indruk van aanwinst en ex-ploegmaat Van der Poel

Visma-Lease a Bike stevig onder de indruk van aanwinst en ex-ploegmaat Van der Poel

12:30
Na vertrek van Evenepoel: Foré onthult ambities van Soudal Quick-Step

Na vertrek van Evenepoel: Foré onthult ambities van Soudal Quick-Step

12:00
Hoelang zal Van Aert buiten strijd zijn? Sportarts geeft prognose

Hoelang zal Van Aert buiten strijd zijn? Sportarts geeft prognose

11:00
Schuld van Van der Poel en co? Merlier verklaart waarom hij niet zal crossen

Schuld van Van der Poel en co? Merlier verklaart waarom hij niet zal crossen

10:00
Drie keer goed nieuws voor de veldritploeg van Sven Nys

Drie keer goed nieuws voor de veldritploeg van Sven Nys

09:00
Komt wegseizoen in gevaar? Voorbereiding Van Aert zal verstoord worden

Komt wegseizoen in gevaar? Voorbereiding Van Aert zal verstoord worden

08:30
Vader Sven ziet slechte signalen: Thibau Nys onthult kantelpunt

Vader Sven ziet slechte signalen: Thibau Nys onthult kantelpunt

08:00
Van der Poel laat van zich horen over blessure van Van Aert

Van der Poel laat van zich horen over blessure van Van Aert

07:30
Tim Merlier komt met verlanglijstje voor 2026 en is scherp voor organisatoren Vuelta en Tour

Tim Merlier komt met verlanglijstje voor 2026 en is scherp voor organisatoren Vuelta en Tour

07:00
Balans voor Wout van Aert is bijzonder zwaar na val in Mol

Balans voor Wout van Aert is bijzonder zwaar na val in Mol

23:30
"Merci hé": Wout van Aert prikt met de glimlach naar journalist die gekke statistiek deelde

"Merci hé": Wout van Aert prikt met de glimlach naar journalist die gekke statistiek deelde

20:30
Wielrenner heeft wel zéér ambitieus doel en mikt op ... Winterspelen

Wielrenner heeft wel zéér ambitieus doel en mikt op ... Winterspelen

19:00
Tim Merlier heeft nog een heel pittig doel voor 2026

Tim Merlier heeft nog een heel pittig doel voor 2026

18:30
"Uitgelezen project": Alpecin-Premier Tech richt ploeg voor ... G-renners op

"Uitgelezen project": Alpecin-Premier Tech richt ploeg voor ... G-renners op

17:00
📷 Lotto kiest ook na fusie vol voor rood ... en zo ziet het eruit bij Evenepoel en Van der Poel

📷 Lotto kiest ook na fusie vol voor rood ... en zo ziet het eruit bij Evenepoel en Van der Poel

02/01
'Vingegaard naar Giro in 2026? Deen heeft akkoord met organisatie'

'Vingegaard naar Giro in 2026? Deen heeft akkoord met organisatie'

02/01
Puck Pieterse baalt na GP Sven Nys: "Dáár heb ik het verpest"

Puck Pieterse baalt na GP Sven Nys: "Dáár heb ik het verpest"

02/01
Del Grosso zet Ruben Van Gucht en Paul Herygers op hun plaats na Diegem

Del Grosso zet Ruben Van Gucht en Paul Herygers op hun plaats na Diegem

02/01
Verstrynge legt Van der Poel het vuur aan de schenen: "Waarom niet"

Verstrynge legt Van der Poel het vuur aan de schenen: "Waarom niet"

02/01
Belgisch wielericoon raakt lichtgewond bij auto-ongeluk

Belgisch wielericoon raakt lichtgewond bij auto-ongeluk

02/01
Kan Tim Merlier deze klassieker winnen? "Ik heb wonderbenen nodig"

Kan Tim Merlier deze klassieker winnen? "Ik heb wonderbenen nodig"

02/01
Rijdt Remco Evenepoel de Ronde van Vlaanderen? Dit heeft Gianni Vermeersch te zeggen

Rijdt Remco Evenepoel de Ronde van Vlaanderen? Dit heeft Gianni Vermeersch te zeggen

02/01
Deze Belgische renner zegt het profpeloton vaarwel in 2026

Deze Belgische renner zegt het profpeloton vaarwel in 2026

02/01
Tim Merlier geeft toekomstplannen prijs: "Tot dán wil ik prof blijven"

Tim Merlier geeft toekomstplannen prijs: "Tot dán wil ik prof blijven"

02/01
Thibau Nys eerlijk: "Ik voel dat het in de benen sluipt"

Thibau Nys eerlijk: "Ik voel dat het in de benen sluipt"

02/01
Vanhaezebrouck vol lof voor Pogacar ... en hoe Evenepoel ooit de Tour de France kan winnen

Vanhaezebrouck vol lof voor Pogacar ... en hoe Evenepoel ooit de Tour de France kan winnen

02/01
Van Gucht en Herygers spreken over Eli Iserbyt: "Pijn voor hem én iedereen"

Van Gucht en Herygers spreken over Eli Iserbyt: "Pijn voor hem én iedereen"

01/01
Sven Nys laat er geen twijfel over bestaan: "Een voorbeeld voor iedereen"

Sven Nys laat er geen twijfel over bestaan: "Een voorbeeld voor iedereen"

01/01
Analist spreekt klare taal over terugkeer van Shari Bossuyt na dopingperikelen

Analist spreekt klare taal over terugkeer van Shari Bossuyt na dopingperikelen

01/01
Lucinda Brand moet laatste twee manches al niet meer rijden: dit heeft ze te zeggen

Lucinda Brand moet laatste twee manches al niet meer rijden: dit heeft ze te zeggen

01/01
Jan Bakelants komt met stevige waarschuwing voor prof- én amateurrenners

Jan Bakelants komt met stevige waarschuwing voor prof- én amateurrenners

01/01
Hermans past voor BK om opvallende reden: "Krijg al hoogtevrees"

Hermans past voor BK om opvallende reden: "Krijg al hoogtevrees"

01/01
Mathieu van der Poel heeft lof voor concurrent én waarschuwt Wout van Aert

Mathieu van der Poel heeft lof voor concurrent én waarschuwt Wout van Aert

01/01
7 op 7: zelfs stevige valpartij gooit geen roet in het eten van perfect rapport MvdP

7 op 7: zelfs stevige valpartij gooit geen roet in het eten van perfect rapport MvdP

01/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tim Merlier Lucinda Brand Toon Aerts Remco Evenepoel Emiel Verstrynge Thibau Nys Sven Nys Sven Vanthourenhout Jan Boven Eli Iserbyt Felipe Orts Tadej Pogacar Pim Ronhaar Lars Van Der Haar Grischa Niermann Quinten Hermans Vincenzo Nibali Kobe Goossens

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved