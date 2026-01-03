Ex-winnaar Nibili kritisch over wat Pogacar doet in Milaan-Sanremo

Tadej Pogacar slaagde er vorig jaar niet in om Mathieu van der Poel en Filippo Ganna te lossen in Milaan-Sanremo. Ex-winnaar Vicenzo Nibali wijst vooral naar een gebrek aan tactiek bij de Sloveen.

Met een aanval op de Cipressa probeerde Tadej Pogacar alleen weg te rijden in Milaan-Sanremo, maar dat lukte de wereldkampioen niet. Mathieu van der Poel en ook Filippo Ganna konden nog aansluiten.

Ook op de Poggio raakte Pogacar niet weg en in de sprint moest hij genoegen nemen met de derde plaats, voor het tweede jaar op rij. Vincenzo Nibali, winnaar in 2018, ziet Pogacar vooral tactisch tekortschieten.

Nibali kritisch voor Pogacar

"Hij is het gewoon om weg te rijden. Hij wint iedere koers op kracht en vermogen, niet op tactiek", zegt hij bij Bici. "Pogacar valt aan omdat hij sterker is, maar wie wint er tegenwoordig nog op tactiek? Mathieu van der Poel."

"Mathieu won Milaan-Sanremo door het tactisch aan te pakken. Hij is sterk, maar ook slim", gaat Nibali verder. "Toen Pogacar vorig jaar aanviel en Van der Poel erbij bleef, viel hij daarna zelf aan."



"Hij loste Pogacar bijna, waardoor die geen tijd meer had om zelf iets te doen. Volgens mij verloor Pogacar op dat moment Milaan-Sanremo." Dit jaar waagt de Sloveen opnieuw zijn kans, kan hij dan wel Milaan-Sanremo winnen?