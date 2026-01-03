Klaar voor het NK: Nieuwenhuis zegt wie grootste concurrent zal worden

Joris Nieuwenhuis heeft in Gullegem beslag gelegd op de derde plaats. Voor het NK volgende week lijkt het goed te komen, al vreest hij ook stevige concurrentie van Tibor Del Grosso.

Na een derde plaats in Loenhout en een vijfde plaats in Baal stond Joris Nieuwenhuis in Gullegem opnieuw op het podium. Niels Vandeputte en Michael Vanthourenhout waren iets te sterk voor de Nederlander.

Derde plaats hoogst haalbare voor Nieuwenhuis in Gullegem

"Ik vond het een leuk rondje en een leuke cross waarin alles dicht bij elkaar zat. Mijn gevoel was nooit helemaal goed, ik maakte daardoor te veel fouten en moest vooral aanklampen en achtervolgen", zei Nieuwenhuis achteraf.

"Ik hoopte dat ik in de laatste ronde nog voorbij Vanthourenhout of Vandeputte kon gaan, maar ik had al snel door dat ik eigenlijk weinig kon doen." Nieuwenhuis werd uiteindelijk derde op vier seconden van Vandeputte.

Nieuwenhuis ziet Del Grosso als favoriet voor NK

De Nederlander, die vorige week kampte met knieproblemen, lijkt wel klaar voor het NK van volgende week zondag in Huijbergen. Al vreest hij wel stevige concurrentie van de titelverdediger.



"Ik verwacht een heel goede Tibor Del Grosso, hij heeft dit seizoen laten zien dat hij nog een stap heeft gezet. Ik hoop zelf op een heel goede dag", besloot de Nederlandse kampioen van 2024 nog.