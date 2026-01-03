Komt wegseizoen in gevaar? Voorbereiding Van Aert zal verstoord worden

Wout van Aert heeft een breukje in de enkel opgelopen bij zijn val in Mol. En dat lijkt ook gevolgen te hebben voor zijn voorbereiding op het klassieke voorjaar.

"Natuurlijk ben ik heel ontgoocheld om mijn crosswinter op deze manier te moeten beëindigen", zei Van Aert in een reactie op zijn enkelblessure. Van Aert gaat zaterdag onder het mes in het ziekenhuis van Herentals.

Van Aert moet punt zetten achter seizoen

De cross van zondag in Zonhoven en het BK in Beringen volgende week zondag moet Van Aert ook missen. Al lijken dat op dit moment niet de grootste zorgen te zijn van Van Aert.

"Ik moet die plannen opbergen en nu focussen op mijn herstel en de voorbereiding van het wegseizoen." De vraag is welke impact zijn blessure en operatie zullen hebben op zijn voorbereiding op het wegseizoen.

Welke impact heeft blessure op wegseizoen Van Aert?

Na het BK zou Van Aert met Visma-Lease a Bike vertrekken naar Spanje voor een stage en in februari staat er een hoogtestage op het programma op Tenerife. Moeten die plannen aangepast worden?

Arnaud De Lie liep een blessure op aan de ligamenten van zijn enkel en stond één week aan de kant. Van Aert heeft echt een breuk opgelopen en de impact op de voorbereiding op zijn wegseizoen zou dan ook meer in gevaar kunnen komen.