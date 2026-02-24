Verrassing of net niet? Deze Belg zit volgens ploegleiders bij de verkeerde ploeg

Een renner moet bij de juiste ploeg zitten. Het lijkt een cliché, maar de voorbije jaren hebben we renners al meer een transfer zien maken. En volgens ploegleiders zouden sommige andere Belgen dat ook moeten doen.

Welke Belg zit in de verkeerde ploeg?

Het Nieuwsblad hield een grote wielerenquête. Daarin werden ook 34 Belgische ploegleiders aan de tand gevoeld over het nieuwe wielerseizoen dat met de Omloop zijn grote start kent.

Zij werden ook gevraagd wie van de Belgische renners eigenlijk bij de verkeerde ploeg zit. Maar liefst 13 van hen vindt dat Lotto-Intermarché eigenlijk niet de juiste ploeg is voor Arnaud De Lie.

Zes ploegleiders vinden dan weer dan Wout van Aert best andere oorden zou opzoeken dan Visma Lease a Bike. Dat levenslange contract is volgens hen een molensteen die rond zijn nek hangt.

De Lie zal een klassieker winnen

Op de derde plek in die weinig benijdenswaardige rangschikking staat Yves Lampaert. Van hem vinden drie ploegleiders dat hij beter af zou zijn bij een andere ploeg dan Soudal Quick-Step.

Lees ook... Alles wijst op nieuwe bevestiging van vermoedelijke keuze Wout van Aert›

Ook al hebben de ploegleiders veel vraagtekens bij De Lie, toch denken maar liefst twintig van hen dat onze landgenoot één van de tien voorjaarsklassiekers in de World Tour zal winnen.