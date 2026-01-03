Lang voor de aankondiging: Evenepoel onthult moment dat doorslag gaf voor transfer

Remco Evenepoel rijdt in 2026 voor het Duitse Red Bull-BORA-hansgrohe. Al tijdens de Dauphiné vorig jaar droomde Evenepoel van een transfer.

Bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe hoopt Remco Evenepoel beter omringd te zijn in de bergen. Vorig jaar zat Evenepoel in de slotrit van de Dauphiné alleen, terwijl zijn huidige ploeg met meerdere renners vooraan zat.

Evenepoel droomde in Dauphiné al van transfer

"We kwamen na heel wat klimwerk met een elitegroep in een vallei. Ik had alleen nog Paret-Peintre voorop in de vlucht, maar ik keek rond en er zaten drie of vier jongens van Red Bull in ons groepje", zegt Evenepoel bij Specialized Podcast.

"En ik dacht: 'Ik zit hier helemaal alleen. En zij rijden hier met drie of vier man rond'. Dat motiveerde me enorm, toen al wetende wat er enkele maanden later zou gebeuren", verwijst Evenepoel naar zijn transfer twee maanden later.

"Ik kon na de etappe maar aan één ding denken: 'Goh, stel je eens voor dat ik zo omringd zou zijn. Dat we met vijf die slotklim zouden aanvatten'", zegt Evenepoel nog. In augustus werd zijn transfer officieel bekendgemaakt.

Debuut Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe



Op 29 januari maakt Evenepoel zijn debuut voor Red Bull-BORA-hansgrohe in een ploegentijdrit op Mallorca. Van 4 tot 8 februari rijdt Evenepoel met de Ronde van Valencia zijn eerste rittenkoers voor de Duitse ploeg.