Lang voor de aankondiging: Evenepoel onthult moment dat doorslag gaf voor transfer

Lang voor de aankondiging: Evenepoel onthult moment dat doorslag gaf voor transfer
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel rijdt in 2026 voor het Duitse Red Bull-BORA-hansgrohe. Al tijdens de Dauphiné vorig jaar droomde Evenepoel van een transfer.

Bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe hoopt Remco Evenepoel beter omringd te zijn in de bergen. Vorig jaar zat Evenepoel in de slotrit van de Dauphiné alleen, terwijl zijn huidige ploeg met meerdere renners vooraan zat. 

Evenepoel droomde in Dauphiné al van transfer

"We kwamen na heel wat klimwerk met een elitegroep in een vallei. Ik had alleen nog Paret-Peintre voorop in de vlucht, maar ik keek rond en er zaten drie of vier jongens van Red Bull in ons groepje", zegt Evenepoel bij Specialized Podcast

"En ik dacht: 'Ik zit hier helemaal alleen. En zij rijden hier met drie of vier man rond'. Dat motiveerde me enorm, toen al wetende wat er enkele maanden later zou gebeuren", verwijst Evenepoel naar zijn transfer twee maanden later. 

"Ik kon na de etappe maar aan één ding denken: 'Goh, stel je eens voor dat ik zo omringd zou zijn. Dat we met vijf die slotklim zouden aanvatten'", zegt Evenepoel nog. In augustus werd zijn transfer officieel bekendgemaakt. 

Debuut Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe


Op 29 januari maakt Evenepoel zijn debuut voor Red Bull-BORA-hansgrohe in een ploegentijdrit op Mallorca. Van 4 tot 8 februari rijdt Evenepoel met de Ronde van Valencia zijn eerste rittenkoers voor de Duitse ploeg. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

De Clercq met handen in het haar: twee problemen voor WK veldrijden

De Clercq met handen in het haar: twee problemen voor WK veldrijden

21:30
Paul Herygers leeft mee met Bart Wellens: "Hij moet gek worden"

Paul Herygers leeft mee met Bart Wellens: "Hij moet gek worden"

20:30
Geen BK veldrijden, wel stage in Chili: Hermans komt met meer uitleg

Geen BK veldrijden, wel stage in Chili: Hermans komt met meer uitleg

19:00
Klaar voor het NK: Nieuwenhuis zegt wie grootste concurrent zal worden

Klaar voor het NK: Nieuwenhuis zegt wie grootste concurrent zal worden

18:30
Zege in Gullegem laten schieten: Vanthourenhout geeft fout toe

Zege in Gullegem laten schieten: Vanthourenhout geeft fout toe

18:00
Slimmer dan Vanthourenhout: Vandeputte onthult wat doorslag gaf in Gullegem

Slimmer dan Vanthourenhout: Vandeputte onthult wat doorslag gaf in Gullegem

17:00
🎥 Spanning tot het einde: Vandeputte heeft beter eindschot dan Vanthourenhout in Gullegem

🎥 Spanning tot het einde: Vandeputte heeft beter eindschot dan Vanthourenhout in Gullegem

16:18
Bondscoach De Clercq reageert aangeslagen op blessure van Van Aert

Bondscoach De Clercq reageert aangeslagen op blessure van Van Aert

16:00
Meteen prijs: Mettepenningen ziet aanwinst einde maken aan lange droogte

Meteen prijs: Mettepenningen ziet aanwinst einde maken aan lange droogte

15:00
Topfavoriet voor het BK veldrijden? Verstrynge laat in zijn kaarten kijken

Topfavoriet voor het BK veldrijden? Verstrynge laat in zijn kaarten kijken

14:00
Visma-Lease a Bike komt met update na operatie van Wout van Aert

Visma-Lease a Bike komt met update na operatie van Wout van Aert

13:30
Ex-winnaar Nibili kritisch over wat Pogacar doet in Milaan-Sanremo

Ex-winnaar Nibili kritisch over wat Pogacar doet in Milaan-Sanremo

13:00
Visma-Lease a Bike stevig onder de indruk van aanwinst en ex-ploegmaat Van der Poel

Visma-Lease a Bike stevig onder de indruk van aanwinst en ex-ploegmaat Van der Poel

12:30
Na vertrek van Evenepoel: Foré onthult ambities van Soudal Quick-Step

Na vertrek van Evenepoel: Foré onthult ambities van Soudal Quick-Step

12:00
Hoelang zal Van Aert buiten strijd zijn? Sportarts geeft prognose

Hoelang zal Van Aert buiten strijd zijn? Sportarts geeft prognose

11:00
Schuld van Van der Poel en co? Merlier verklaart waarom hij niet zal crossen

Schuld van Van der Poel en co? Merlier verklaart waarom hij niet zal crossen

10:00
Drie keer goed nieuws voor de veldritploeg van Sven Nys

Drie keer goed nieuws voor de veldritploeg van Sven Nys

09:00
Komt wegseizoen in gevaar? Voorbereiding Van Aert zal verstoord worden

Komt wegseizoen in gevaar? Voorbereiding Van Aert zal verstoord worden

08:30
Vader Sven ziet slechte signalen: Thibau Nys onthult kantelpunt

Vader Sven ziet slechte signalen: Thibau Nys onthult kantelpunt

08:00
Van der Poel laat van zich horen over blessure van Van Aert

Van der Poel laat van zich horen over blessure van Van Aert

07:30
Tim Merlier komt met verlanglijstje voor 2026 en is scherp voor organisatoren Vuelta en Tour

Tim Merlier komt met verlanglijstje voor 2026 en is scherp voor organisatoren Vuelta en Tour

07:00
Balans voor Wout van Aert is bijzonder zwaar na val in Mol

Balans voor Wout van Aert is bijzonder zwaar na val in Mol

23:30
"Merci hé": Wout van Aert prikt met de glimlach naar journalist die gekke statistiek deelde

"Merci hé": Wout van Aert prikt met de glimlach naar journalist die gekke statistiek deelde

02/01
Wielrenner heeft wel zéér ambitieus doel en mikt op ... Winterspelen

Wielrenner heeft wel zéér ambitieus doel en mikt op ... Winterspelen

02/01
Tim Merlier heeft nog een heel pittig doel voor 2026

Tim Merlier heeft nog een heel pittig doel voor 2026

02/01
📷 Lotto kiest ook na fusie vol voor rood ... en zo ziet het eruit bij Evenepoel en Van der Poel

📷 Lotto kiest ook na fusie vol voor rood ... en zo ziet het eruit bij Evenepoel en Van der Poel

02/01
"Uitgelezen project": Alpecin-Premier Tech richt ploeg voor ... G-renners op

"Uitgelezen project": Alpecin-Premier Tech richt ploeg voor ... G-renners op

02/01
'Vingegaard naar Giro in 2026? Deen heeft akkoord met organisatie'

'Vingegaard naar Giro in 2026? Deen heeft akkoord met organisatie'

02/01
Puck Pieterse baalt na GP Sven Nys: "Dáár heb ik het verpest"

Puck Pieterse baalt na GP Sven Nys: "Dáár heb ik het verpest"

02/01
Del Grosso zet Ruben Van Gucht en Paul Herygers op hun plaats na Diegem

Del Grosso zet Ruben Van Gucht en Paul Herygers op hun plaats na Diegem

02/01
Verstrynge legt Van der Poel het vuur aan de schenen: "Waarom niet"

Verstrynge legt Van der Poel het vuur aan de schenen: "Waarom niet"

02/01
Vanhaezebrouck vol lof voor Pogacar ... en hoe Evenepoel ooit de Tour de France kan winnen

Vanhaezebrouck vol lof voor Pogacar ... en hoe Evenepoel ooit de Tour de France kan winnen

02/01
Belgisch wielericoon raakt lichtgewond bij auto-ongeluk

Belgisch wielericoon raakt lichtgewond bij auto-ongeluk

02/01
Kan Tim Merlier deze klassieker winnen? "Ik heb wonderbenen nodig"

Kan Tim Merlier deze klassieker winnen? "Ik heb wonderbenen nodig"

02/01
Rijdt Remco Evenepoel de Ronde van Vlaanderen? Dit heeft Gianni Vermeersch te zeggen

Rijdt Remco Evenepoel de Ronde van Vlaanderen? Dit heeft Gianni Vermeersch te zeggen

02/01
Deze Belgische renner zegt het profpeloton vaarwel in 2026

Deze Belgische renner zegt het profpeloton vaarwel in 2026

02/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tim Merlier Toon Aerts Remco Evenepoel Thibau Nys Emiel Verstrynge Michael Vanthourenhout Niels Vandeputte Puck Pieterse Joris Nieuwenhuis Jonas Vingegaard Rasmussen Quinten Hermans Eli Iserbyt Jan Boven Tadej Pogacar Felipe Orts Sven Nys Pim Ronhaar Lars Van Der Haar

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved