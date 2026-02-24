Cameron Vandenbroucke geeft haar heldere mening over Remco Evenepoel

Cameron Vandenbroucke heeft ook gezien wat Remco Evenepoel, de ex-ploegmaat van haar partner Tim Merlier, overkomen is in de UAE Tour. De voormalig wielrenster heeft er ook een mening over.

De dochter van Frank Vandenbroucke is vorig jaar aan de slag gegaan bij de RTBF. Als deel van haar werk voor de Waalse omroep doet ze ook haar zegje in de eerste aflevering van de podcast On connait nos classiques in het nieuwe seizoen. Het ging onder meer over de plotse terugval bergop waar Evenepoel mee te maken kreeg in de UAE Tour.

Na zijn eindzege in de Ronde van Valencia schatte Evenepoel zijn niveau nog op ongeveer 85% van zijn kunnen. Tijdens de beklimmingen in de Emiraten heeft hij geen verdere vooruitgang kunnen laten zien. Dat verontrust Cameron Vandenbroucke echter nog niet al te erg. Ze denkt dat dit moment van verbetering er nog aankomt.

Hoogtestage moet Evenepoel beter maken

"De UAE Tour was een goede test voor hem om te weten hoe hij ervoor staat in het hooggebergte." Ze wil dus niet minimaliseren wat er gebeurd is, maar wijst wel naar wat er nog op het programma staat. "Hij moet nog altijd vertrekken op hoogtestage. Hij gaat dankzij deze stage nog beter worden", gelooft ze nog in progressiemarge bij Evenepoel.

"Het is ook wel zo dat de andere renners ook nog beter gaan worden", voegt Cameron daar eerlijkheidshalve ook aan toe. Als iedereen uit de UAE Tour met quasi evenveel procent zou verbeteren, dan zouden de krachtsverhoudingen niet veranderen in een latere fase van het seizoen. Dat zou problematisch zijn voor Evenepoel.

Evenepoel zoekt ook meer frisheid

Tegelijkertijd geeft de komende periode hem ook de mogelijkheid om de frisheid weer helemaal terug te vinden. Evenepoel zocht daar vooral de verklaring voor het lossen bergop en dit is ook iets wat Philippe Gilbert al aankaartte.