Cameron Vandenbroucke geeft haar heldere mening over Remco Evenepoel

Cameron Vandenbroucke geeft haar heldere mening over Remco Evenepoel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Cameron Vandenbroucke heeft ook gezien wat Remco Evenepoel, de ex-ploegmaat van haar partner Tim Merlier, overkomen is in de UAE Tour. De voormalig wielrenster heeft er ook een mening over.

De dochter van Frank Vandenbroucke is vorig jaar aan de slag gegaan bij de RTBF. Als deel van haar werk voor de Waalse omroep doet ze ook haar zegje in de eerste aflevering van de podcast On connait nos classiques in het nieuwe seizoen. Het ging onder meer over de plotse terugval bergop waar Evenepoel mee te maken kreeg in de UAE Tour.

Na zijn eindzege in de Ronde van Valencia schatte Evenepoel zijn niveau nog op ongeveer 85% van zijn kunnen. Tijdens de beklimmingen in de Emiraten heeft hij geen verdere vooruitgang kunnen laten zien. Dat verontrust Cameron Vandenbroucke echter nog niet al te erg. Ze denkt dat dit moment van verbetering er nog aankomt.

Hoogtestage moet Evenepoel beter maken

"De UAE Tour was een goede test voor hem om te weten hoe hij ervoor staat in het hooggebergte." Ze wil dus niet minimaliseren wat er gebeurd is, maar wijst wel naar wat er nog op het programma staat. "Hij moet nog altijd vertrekken op hoogtestage. Hij gaat dankzij deze stage nog beter worden", gelooft ze nog in progressiemarge bij Evenepoel.

"Het is ook wel zo dat de andere renners ook nog beter gaan worden", voegt Cameron daar eerlijkheidshalve ook aan toe. Als iedereen uit de UAE Tour met quasi evenveel procent zou verbeteren, dan zouden de krachtsverhoudingen niet veranderen in een latere fase van het seizoen. Dat zou problematisch zijn voor Evenepoel.

Evenepoel zoekt ook meer frisheid

Lees ook... Hard verdict van oud-manager: "Is het niet beter een houding aan te nemen zoals Van der Poel?"
Tegelijkertijd geeft de komende periode hem ook de mogelijkheid om de frisheid weer helemaal terug te vinden. Evenepoel zocht daar vooral de verklaring voor het lossen bergop en dit is ook iets wat Philippe Gilbert al aankaartte

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Verrassing of net niet? Deze Belg zit volgens ploegleiders bij de verkeerde ploeg

Verrassing of net niet? Deze Belg zit volgens ploegleiders bij de verkeerde ploeg

11:00
Tegenvallende Ronde van de Algarve voor Philipsen? Ploegleider legt het uit

Tegenvallende Ronde van de Algarve voor Philipsen? Ploegleider legt het uit

10:00
Niet Van der Poel, maar deze crosser verdiende het meeste prijzengeld in het veldrijden

Niet Van der Poel, maar deze crosser verdiende het meeste prijzengeld in het veldrijden

09:00
UCI komt met nieuws dat Merlier en Philipsen graag zullen horen

UCI komt met nieuws dat Merlier en Philipsen graag zullen horen

08:30
Nu Van Gucht weer vader wordt: Vlam Valentine staat op haar strepen Naast de fiets

Nu Van Gucht weer vader wordt: Vlam Valentine staat op haar strepen

08:00
Marc Sergeant wil Cian Uijtdebroeks helemaal voor de leeuwen gooien

Marc Sergeant wil Cian Uijtdebroeks helemaal voor de leeuwen gooien

07:30
Hard verdict van oud-manager: "Is het niet beter een houding aan te nemen zoals Van der Poel?"

Hard verdict van oud-manager: "Is het niet beter een houding aan te nemen zoals Van der Poel?"

19:00
Veeg teken voor Omloop? Van der Poel na stevige prikkel sowieso klaar voor wat komt

Veeg teken voor Omloop? Van der Poel na stevige prikkel sowieso klaar voor wat komt

21:30
📷 Van vele markten thuis: partnership met Red Bull-atlete en Nieuwenhuis, maar ook ideale gravelbike

📷 Van vele markten thuis: partnership met Red Bull-atlete en Nieuwenhuis, maar ook ideale gravelbike

20:30
Red Bull-renner vecht in de schaduw maar looft Evenepoel: "Hij is de ster, hij is hier om te winnen"

Red Bull-renner vecht in de schaduw maar looft Evenepoel: "Hij is de ster, hij is hier om te winnen"

16:00
Analisten leggen kwetsbaarheden Evenepoel bloot: moet hij verwachtingen bijstellen en tactiek aanpassen?

Analisten leggen kwetsbaarheden Evenepoel bloot: moet hij verwachtingen bijstellen en tactiek aanpassen?

17:00
Alles wijst op nieuwe bevestiging van vermoedelijke keuze Wout van Aert

Alles wijst op nieuwe bevestiging van vermoedelijke keuze Wout van Aert

18:30
Renaat Schotte trekt conclusies na de UAE Tour van Remco Evenepoel

Renaat Schotte trekt conclusies na de UAE Tour van Remco Evenepoel

23/02
Pidcock waarschuwt iedereen voor de Omloop en speelt open kaart over zijn frustraties

Pidcock waarschuwt iedereen voor de Omloop en speelt open kaart over zijn frustraties

18:00
Opmars van nieuw fenomeen voorspeld: "Hij kan misschien zelfs groter worden dan Pogacar"

Opmars van nieuw fenomeen voorspeld: "Hij kan misschien zelfs groter worden dan Pogacar"

16:30
Triomfator Del Toro heeft wat te zeggen over de verrassende aanvallen van Evenepoel

Triomfator Del Toro heeft wat te zeggen over de verrassende aanvallen van Evenepoel

23/02
Christoph Roodhooft prijst Van der Poel en geeft reden voor succes: ook lof voor Adrie, Corinne en Roxanne

Christoph Roodhooft prijst Van der Poel en geeft reden voor succes: ook lof voor Adrie, Corinne en Roxanne

15:00
Visma-Lease a Bike en Vingegaard hebben belangrijk nieuws na valpartij en ziekte

Visma-Lease a Bike en Vingegaard hebben belangrijk nieuws na valpartij en ziekte

14:00
De grote vraag over Mathieu van der Poel in 2026: kan hij dat wel?

De grote vraag over Mathieu van der Poel in 2026: kan hij dat wel?

13:30
"Week van veel frustraties": Evenepoel is niet de enige ontgoochelde Belg

"Week van veel frustraties": Evenepoel is niet de enige ontgoochelde Belg

23/02
Noodgedwongen afscheid: dit wordt de nieuwe carrière van Laura Verdonschot

Noodgedwongen afscheid: dit wordt de nieuwe carrière van Laura Verdonschot

13:00
Team UAE heeft een groot plan en daar moet een Belg ook zijn rol in spelen

Team UAE heeft een groot plan en daar moet een Belg ook zijn rol in spelen

12:30
Dikke cheque of niet? Dit zijn de minimumlonen in het wielerpeloton

Dikke cheque of niet? Dit zijn de minimumlonen in het wielerpeloton

12:00
Dit bedrag krijgen motards die koers begeleiden per dag betaald

Dit bedrag krijgen motards die koers begeleiden per dag betaald

23/02
Marc Sergeant spreekt klare taal over Merlier en Quick-Step: "Moet hij aankunnen"

Marc Sergeant spreekt klare taal over Merlier en Quick-Step: "Moet hij aankunnen"

23/02
Klare taal over wat Wout van Aert deed: "Heeft hij er intussen spijt van?"

Klare taal over wat Wout van Aert deed: "Heeft hij er intussen spijt van?"

23/02
Lars van der Haar doet bijzonder geheimzinnig over zijn toekomst

Lars van der Haar doet bijzonder geheimzinnig over zijn toekomst

23/02
Gilbert springt in de bres voor Evenepoel: "Remco verdient beter dan kritische analyses"

Gilbert springt in de bres voor Evenepoel: "Remco verdient beter dan kritische analyses"

22/02
Visma-Lease a Bike heeft belangrijk nieuws na frustrerende valpartij voor Laporte

Visma-Lease a Bike heeft belangrijk nieuws na frustrerende valpartij voor Laporte

22/02
Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

22/02
🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

22/02
Van der Haar emotioneel na actie van Nys-clan en Pauwels Sauzen-talent spreekt héél grote ambitie uit

Van der Haar emotioneel na actie van Nys-clan en Pauwels Sauzen-talent spreekt héél grote ambitie uit

22/02
Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

22/02
Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

22/02
"Geen risico nemen": Evenepoel trekt duidelijke conclusie

"Geen risico nemen": Evenepoel trekt duidelijke conclusie

22/02
🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

22/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Philippe Gilbert Thibau Nys Tadej Pogacar Marc Sergeant Christophe Laporte Lars Van Der Haar Niels Vandeputte Jasper Philipsen Wout Van Aert Sven Nys Thomas Pidcock Joris Nieuwenhuis Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Merlier Christoph Roodhooft Yves Lampaert Jonathan Milan Daniel Felipe Martinez Poveda

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved