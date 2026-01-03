Meteen prijs: Mettepenningen ziet aanwinst einde maken aan lange droogte

Amandine Fouquenet heeft niet lang gewacht om haar nieuwe ploeg Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw een eerste zege te schenken. In Gullegem was ze sterker dan Belgisch kampione Marion Norbert Riberolle.

De Nederlandse vrouwen Lucinda Brand, Ceylin Alvarado en Puck Pieterse waren niet van de partij in Gullegem, Aniek van Alphen wel. Zij verdedigde in Gullegem haar leidersplaats in de Superprestige.

Met Amandine Fouquenet, die haar eerste cross reed voor haar nieuwe ploeg Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw, kreeg ze stevige tegenstand. De Franse kampioen ging ook goed van start in Gullegem.

Na een slechte start kwam ook Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle vooraan aansluiten, maar in de twee laatste ronden reed Fouquenet weg. Ze won voor Norbert Riberolle en de 18-jarige Canadese Rafaelle Carrier.

🚵🇧🇪 | Amandine Fouquenet slaat toe in Gullegem. De Française, die eerder dit seizoen ook al in Heusden-Zolder won, maakte het verschil in de voorlaatste ronde. 💥💥 #cyclocross



January 3, 2026

Bij de vrouwen is het van januari 2023 met Denise Betsema in Zonnebeke geleden dat een renster van de ploeg van Jurgen Mettepenningen nog eens een cross bij de vrouwen kon winnen op het hoogste niveau in België.





Van Alphen werd vierde en blijft leidster in de Superprestige met 83 punten, Fouquenet is nu tweede met 76 punten. Op 7 februari wordt in Middelkerke de laatste manche van het seizoen gereden.