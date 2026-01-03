Na vertrek van Evenepoel: Foré onthult ambities van Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step richt zich in 2026 opnieuw wat meer op de klassiekers. Toch blijft The Wolfpack ondanks het vertrek van Remco Evenepoel ook mikken op rittenkoersen.

Met het vertrek van Remco Evenepoel is Soudal Quick-Step in 2026 aan een nieuw tijdperk begonnen. De ploeg van CEO Jurgen Foré heeft niet meer de absolute wereldtopper aan boord die kan strijden voor de eindzege.

Foré over ambities in grote rondes

Toch blijft Foré ambitieus in de rittenkoersen en grote rondes. "Ze blijven belangrijk voor ons", zegt de CEO op het YouTube-kanaal van de ploeg. "Het winnen van etappes in grote rondes is heel belangrijk voor onze sponsors."

"Door dapper te koersen willen we ook mogelijkheden creëren in de algemene klassementen. Met de selectie die we hebben en de veelzijdige renners willen we op alle terreinen winnen, of het nu sprinten, klimmen, aanvallen of tijdrijden is."

Klassiekers ook belangrijk voor Soudal Quick-Step

Naast de grote rondes zullen ook de klassiekers (terug) belangrijk zijn voor Soudal Quick-Step in 2026. "Met zo'n veelzijdige selectie hebben we renners die kunnen winnen in eendagskoersen", stelt Foré.



"En dat geldt niet alleen voor de klassiekers op de kasseien of in de Ardennen, maar er zijn ook nog heel wat interessante koersen in het tweede deel van het jaar waarin het team kan presteren en winnen."