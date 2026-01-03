Paul Herygers leeft mee met Bart Wellens: "Hij moet gek worden"

Michael Vanthourenhout moest de afgelopen maanden alleen de eer van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw verdedigen. In Gullegem kon hij rekenen op een herboren Gerben Kuypers.

Doordat Eli Iserbyt al sinds eind vorig seizoen in de lappenmand ligt, stond Michael Vanthourenhout er alleen voor dit seizoen bij Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw. Hij miste dan ook een ploegmaat.

Kuypers herboren bij Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw

Sinds 1 januari rijdt Gerben Kuypers, die op nieuwjaarsdag won in Luxemburg, bij de ploeg van Jurgen Mettepenningen. In Gullegem kwam hij voor het eerst samen met Vanthourenhout aan de start.

En Kuypers deed het meteen uitstekend. In het eerste deel van de wedstrijd reed Kuypers zelfs even solo op kop, Mettepenningen zag het graag gebeuren. "Het is lang geleden dat we nog twee renners van onze ploeg voorin hebben gezien."

Herygers denkt aan Wellens

Paul Herygers dacht aan de vorige ploegleider van Kuypers bij zijn ex-ploeg Charles Liégeois Roastery CX. "Dit is de Kuypers van het WK in Hoogerheide. Bart Wellens moet gek worden", zei Herygers bij Play Sports.



De afgelopen maanden had Kuypers het moeilijk in Belgische crossen om resultaten neer te zetten. Een zevende plaats in Diegem en op de Koppenberg waren zijn beste resultaten tot nu toe dit seizoen. In Gullegem werd hij uiteindelijk vijfde.