Schuld van Van der Poel en co? Merlier verklaart waarom hij niet zal crossen

Tim Merlier lijkt voor het eerst in jaren geen enkele cross te rijden dit seizoen. Volgens Merlier is er vanuit de organisatoren ook weinig interesse om hem aan de start te krijgen.

Vorig seizoen reed Tim Merlier nog twee crossen, in Loenhout werd hij negende en in Gullegem 21ste. Straks is Merlier niet van de partij in Gullegem en lijkt hij ook geen enkele cross te rijden dit seizoen.

Rijdt Merlier geen enkele cross dit seizoen?

Sinds 2008/2009, als 16-jarige in zijn eerste jaar bij de junioren, stond Merlier telkens wel ergens aan de start van een cross. Vorig seizoen slechts twee keer, toen al het laagste aantal ooit in zijn carrière.

Nochtans wil Merlier wel meer crossen. "Ik zeg al een tijdje dat ik nog eens een volledige winter wil draaien, maar ik heb ook gemerkt dat er weinig interesse is van de veldritorganisatoren", zegt Merlier bij Sporza.

Weinig interesse in Merlier

Hij kreeg voor deze winter enkel de vraag uit Otegem, een dag na het BK, en het Franse Bethune op 20 december, om aan de start te komen. Andere aanvragen kreeg Merlier niet en dat snapt hij ook wel.

Lees ook... Tim Merlier komt met verlanglijstje voor 2026 en is scherp voor organisatoren Vuelta en Tour›

"Dat is ook logisch met jongens als Van der Poel, Van Aert en Nys. Dan is er minder plaats voor een crosser die op zijn top tussen de vijfde en tiende plaats meedraait", besluit Merlier nog/