UCI komt met nieuws dat Merlier en Philipsen graag zullen horen

Het WK van 2028 wordt in Abu Dhabi gereden. Het werd geïntroduceerd als eentje voor sprinters, maar daar kwam de voorbije maanden verontrustend nieuws over.

WK 2028 is wel degelijk voor sprinters

Het is al eventjes geleden dat het WK wielrennen op maat van sprinters was. In 2028 zou het zo zien, maar niet iedereen was daar zo zeker van toen ander nieuws uit het Midden-Oosten kwam.

De woestijn heeft geen hellingen, maar verschillende bronnen lieten plots weten dat men rond het parcours in Abu Dhabi kunstmatige bergen aan het aanleggen was. Zou het dan toch geen WK voor sprinters worden?

Ondertussen is duidelijkheid gekomen over de hele zaak. UCI-directeur Peter Van den Abeele bevestigt bij Sporza dat Tim Merlier en Jasper Philipsen mogen dromen van een wereldtitel.

“Het wordt zeker en vast een sprinters-WK”, zegt onze landgenoot. “Het is een verzoek geweest van voorzitter David Lappartient om er een sprintersfestival van te maken. Het is al even geleden dat er nog een WK voor sprinters is geweest.”

Ook WK baanwielrennen

De kunstmatige berg is echter wel degelijk ook aangelegd, maar die wordt uitsluitend opgebouwd om het fietstoerisme in de streek te versterken. “Er zal misschien een heuvel van 100 meter op het parcours liggen, maar meer niet.”



Binnen enkele maanden wordt het parcours ook voorgesteld. Tegen eind dit jaar zou alles moeten duidelijk zijn. “Het is echt fenomenaal wat daar wordt neergezet”, verwijst Van den Abeele naar de nieuwe velodroom die er gebouwd wordt voor het WK baanwielrennen dat op dezelfde plek gereden wordt.