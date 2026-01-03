Slimmer dan Vanthourenhout: Vandeputte onthult wat doorslag gaf in Gullegem

Niels Vandeputte heeft in Gullegem zijn tweede tv-cross van het seizoen gewonnen. In de slotronde toonde hij zich net iets sterker dan Michael Vanthourenhout.

In de sneeuw in Mol moest Niels Vandeputte vrijdag nog genoegen nemen met de twaalfde plaats, in Gullegem was hij wel de beste in bijna dezelfde omstandigheden in de voorlaatste manche van de Superprestige.

Vandeputte de beste in Gullegem

Voor Vandeputte is het na Kortrijk zijn tweede zege in een tv-cross dit seizoen. "Het niveau ligt dit jaar hoog, dus het is niet makkelijk om een topcross te winnen. Als winnen dan wel lukt tijdens de kerstperiode, dan doet dat heel veel deugd."

In de slotronde sloeg Vandeputte dus toe. "Ik zag in de derde laatste ronde dat ik op dat bewuste knikje beter zou kunnen lopen. Michael had dat niet gezien en dus kwam ik aan de leiding."

Vandeputte als leider naar slotmanche Superprestige

"Daarna kwam hij er weer over, maar in een modderstuk had ik meer snelheid waardoor ik doortrok op de brug. Dat trok ik door tot aan de finish." Vandeputte breidde zijn voorsprong op Vanthourenhout zo uit tot drie punten.

"Geen grote luxe, maar liever zo dan andersom. Het zou mooi zijn om weer het eindklassement te winnen, dit seizoen wél met een dagoverwinning, maar ik mag niet te voorbarig zijn. Er is nog één manche (in Middelkerke op 7 februari, nvdr.), ik ben blij hoe ik ervoor sta."