Vader Sven ziet slechte signalen: Thibau Nys onthult kantelpunt

Geen Thibau Nys vrijdag in Mol en ook straks in Gullegem komt hij niet in actie. Voor de Belgische kampioen begint de kerstperiode stevig door te wegen.

Op nieuwjaarsdag in Baal werd Thibau Nys derde, net als twee dagen eerder in Diegem. In tegenstelling tot Diegem deed Nys in Baal wel nooit mee voor de zege. Hij bekeek alles wat vanop een afstand.

Sven Nys ziet Thibau Nys afzien

Uiteindelijk kwam Nys op iets meer dan een minuut van Van der Poel over de streep in Baal en daar was hij vooral zelf heel tevreden mee. Want Nys voelt dat hij dit seizoen al vijftien crossen heeft gereden.

"De realiteit is dat de opeenstapeling van crossen zonder al te veel tussenliggende rustpauzes bij iedereen, en dus ook bij Thibau, zwaar begint door te wegen", zegt vader Sven Nys eerlijk bij HLN.

Moet Nys nog meer crossen schrappen?

En Nys startte dan nog niet overal, hij liet nog een aantal crossen links liggen. Maar de avondcross in Diegem was wel een kantelpunt voor Nys. Want de start werd daar pas om 20u gegeven. En dat haalde Nys helemaal uit zijn ritme.



"De nacht daarop sliep ik slecht." En ook de nacht daarna was niet makkelijk voor Nys. Nog meer crossen schrappen lijkt de enige oplossing te zijn. "Daarvoor cross ik nog te graag", stelt Nys echter.