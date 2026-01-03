Vader Sven ziet slechte signalen: Thibau Nys onthult kantelpunt

Vader Sven ziet slechte signalen: Thibau Nys onthult kantelpunt
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Geen Thibau Nys vrijdag in Mol en ook straks in Gullegem komt hij niet in actie. Voor de Belgische kampioen begint de kerstperiode stevig door te wegen.

Op nieuwjaarsdag in Baal werd Thibau Nys derde, net als twee dagen eerder in Diegem. In tegenstelling tot Diegem deed Nys in Baal wel nooit mee voor de zege. Hij bekeek alles wat vanop een afstand. 

Sven Nys ziet Thibau Nys afzien

Uiteindelijk kwam Nys op iets meer dan een minuut van Van der Poel over de streep in Baal en daar was hij vooral zelf heel tevreden mee. Want Nys voelt dat hij dit seizoen al vijftien crossen heeft gereden

"De realiteit is dat de opeenstapeling van crossen zonder al te veel tussenliggende rustpauzes bij iedereen, en dus ook bij Thibau, zwaar begint door te wegen", zegt vader Sven Nys eerlijk bij HLN. 

Moet Nys nog meer crossen schrappen?

En Nys startte dan nog niet overal, hij liet nog een aantal crossen links liggen. Maar de avondcross in Diegem was wel een kantelpunt voor Nys. Want de start werd daar pas om 20u gegeven. En dat haalde Nys helemaal uit zijn ritme. 


"De nacht daarop sliep ik slecht." En ook de nacht daarna was niet makkelijk voor Nys. Nog meer crossen schrappen lijkt de enige oplossing te zijn. "Daarvoor cross ik nog te graag", stelt Nys echter. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Sven Nys
Thibau Nys

Meer nieuws

Schuld van Van der Poel en co? Merlier verklaart waarom hij niet zal crossen

Schuld van Van der Poel en co? Merlier verklaart waarom hij niet zal crossen

10:00
Drie keer goed nieuws voor de ploeg van Sven Nys

Drie keer goed nieuws voor de ploeg van Sven Nys

09:00
Komt wegseizoen in gevaar? Voorbereiding Van Aert zal verstoord worden

Komt wegseizoen in gevaar? Voorbereiding Van Aert zal verstoord worden

08:30
Van der Poel laat van zich horen over blessure van Van Aert

Van der Poel laat van zich horen over blessure van Van Aert

07:30
Tim Merlier komt met verlanglijstje voor 2026 en is scherp voor organisatoren Vuelta en Tour

Tim Merlier komt met verlanglijstje voor 2026 en is scherp voor organisatoren Vuelta en Tour

07:00
Balans voor Wout van Aert is bijzonder zwaar na val in Mol

Balans voor Wout van Aert is bijzonder zwaar na val in Mol

23:30
"Merci hé": Wout van Aert prikt met de glimlach naar journalist die gekke statistiek deelde

"Merci hé": Wout van Aert prikt met de glimlach naar journalist die gekke statistiek deelde

20:30
Wielrenner heeft wel zéér ambitieus doel en mikt op ... Winterspelen

Wielrenner heeft wel zéér ambitieus doel en mikt op ... Winterspelen

19:00
Tim Merlier heeft nog een heel pittig doel voor 2026

Tim Merlier heeft nog een heel pittig doel voor 2026

18:30
"Uitgelezen project": Alpecin-Premier Tech richt ploeg voor ... G-renners op

"Uitgelezen project": Alpecin-Premier Tech richt ploeg voor ... G-renners op

17:00
Thibau Nys eerlijk: "Ik voel dat het in de benen sluipt"

Thibau Nys eerlijk: "Ik voel dat het in de benen sluipt"

02/01
📷 Lotto kiest ook na fusie vol voor rood ... en zo ziet het eruit bij Evenepoel en Van der Poel

📷 Lotto kiest ook na fusie vol voor rood ... en zo ziet het eruit bij Evenepoel en Van der Poel

14:00
'Vingegaard naar Giro in 2026? Deen heeft akkoord met organisatie'

'Vingegaard naar Giro in 2026? Deen heeft akkoord met organisatie'

13:30
Puck Pieterse baalt na GP Sven Nys: "Dáár heb ik het verpest"

Puck Pieterse baalt na GP Sven Nys: "Dáár heb ik het verpest"

13:00
Del Grosso zet Ruben Van Gucht en Paul Herygers op hun plaats na Diegem

Del Grosso zet Ruben Van Gucht en Paul Herygers op hun plaats na Diegem

12:30
Verstrynge legt Van der Poel het vuur aan de schenen: "Waarom niet"

Verstrynge legt Van der Poel het vuur aan de schenen: "Waarom niet"

12:00
Belgisch wielericoon raakt lichtgewond bij auto-ongeluk

Belgisch wielericoon raakt lichtgewond bij auto-ongeluk

11:00
Kan Tim Merlier deze klassieker winnen? "Ik heb wonderbenen nodig"

Kan Tim Merlier deze klassieker winnen? "Ik heb wonderbenen nodig"

02/01
Rijdt Remco Evenepoel de Ronde van Vlaanderen? Dit heeft Gianni Vermeersch te zeggen

Rijdt Remco Evenepoel de Ronde van Vlaanderen? Dit heeft Gianni Vermeersch te zeggen

02/01
Deze Belgische renner zegt het profpeloton vaarwel in 2026

Deze Belgische renner zegt het profpeloton vaarwel in 2026

02/01
Tim Merlier geeft toekomstplannen prijs: "Tot dán wil ik prof blijven"

Tim Merlier geeft toekomstplannen prijs: "Tot dán wil ik prof blijven"

02/01
Vanhaezebrouck vol lof voor Pogacar ... en hoe Evenepoel ooit de Tour de France kan winnen

Vanhaezebrouck vol lof voor Pogacar ... en hoe Evenepoel ooit de Tour de France kan winnen

02/01
Sven Nys laat er geen twijfel over bestaan: "Een voorbeeld voor iedereen"

Sven Nys laat er geen twijfel over bestaan: "Een voorbeeld voor iedereen"

01/01
Van Gucht en Herygers spreken over Eli Iserbyt: "Pijn voor hem én iedereen"

Van Gucht en Herygers spreken over Eli Iserbyt: "Pijn voor hem én iedereen"

01/01
Analist spreekt klare taal over terugkeer van Shari Bossuyt na dopingperikelen

Analist spreekt klare taal over terugkeer van Shari Bossuyt na dopingperikelen

01/01
Lucinda Brand moet laatste twee manches al niet meer rijden: dit heeft ze te zeggen

Lucinda Brand moet laatste twee manches al niet meer rijden: dit heeft ze te zeggen

01/01
Jan Bakelants komt met stevige waarschuwing voor prof- én amateurrenners

Jan Bakelants komt met stevige waarschuwing voor prof- én amateurrenners

01/01
Hermans past voor BK om opvallende reden: "Krijg al hoogtevrees"

Hermans past voor BK om opvallende reden: "Krijg al hoogtevrees"

01/01
Mathieu van der Poel heeft lof voor concurrent én waarschuwt Wout van Aert

Mathieu van der Poel heeft lof voor concurrent én waarschuwt Wout van Aert

01/01
7 op 7: zelfs stevige valpartij gooit geen roet in het eten van perfect rapport MvdP

7 op 7: zelfs stevige valpartij gooit geen roet in het eten van perfect rapport MvdP

01/01
Dan toch de Ronde van Vlaanderen voor Evenepoel? Sven Vanthourenhout legt uit

Dan toch de Ronde van Vlaanderen voor Evenepoel? Sven Vanthourenhout legt uit

01/01
Over dominantie gesproken: 17e zege op 19 koersen(!) en eindzege met meer dan tien minuten voorsprong

Over dominantie gesproken: 17e zege op 19 koersen(!) en eindzege met meer dan tien minuten voorsprong

01/01
Ruben Van Gucht komt met zéér pijnlijk nieuws over Dirk De Wolf

Ruben Van Gucht komt met zéér pijnlijk nieuws over Dirk De Wolf

01/01
Profrenner boos op organisatie en UCI: "Liever buitenlanders die meteen gedubbeld worden"

Profrenner boos op organisatie en UCI: "Liever buitenlanders die meteen gedubbeld worden"

01/01
Het zal toch niet? Arnaud De Lie begint 2026 meteen met héél slecht nieuws

Het zal toch niet? Arnaud De Lie begint 2026 meteen met héél slecht nieuws

01/01
Totaal andere band dan Van Aert: hoge verwachtingen van Benoot na vertrek bij Visma

Totaal andere band dan Van Aert: hoge verwachtingen van Benoot na vertrek bij Visma

01/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tim Merlier Lucinda Brand Remco Evenepoel Sven Nys Toon Aerts Emiel Verstrynge Thibau Nys Rune Herregodts Kobe Goossens Tiesj Benoot Gianni Vermeersch Louis Cédric Barret Roger De Vlaeminck Arnaud De Lie Tibor Del Grosso Puck Pieterse Jonas Vingegaard Rasmussen Dirk De Wolf

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved