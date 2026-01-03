Visma-Lease a Bike komt met update na operatie van Wout van Aert

Wout van Aert is met succces geopereerd aan zijn enkel in het ziekenhuis in Herentals. Dat heeft zijn ploeg Visma-Lease a Bike laten weten op hun sociale media.

Het veldritseizoen van Wout van Aert eindigde vrijdag in Mol na een valpartij in de sneeuw. Van Aert probeerde nog even verder te rijden, maar vooral tijdens het lopen mankte hij bijzonder hevig.

Van Aert met succes geopereerd

Van Aert werd gedwongen tot een opgave, zijn eerste in 240 crossen bij de profs, en in het ziekenhuis van Herentals werd een breukje aan de enkel vastgesteld. Minder dan 24u later is Van Aert al onder het mes gegaan.

"De operatie is geslaagd. Wout kan nu beginnen aan zijn herstel", meldt zijn ploeg Visma-Lease a Bike op hun sociale media. Dat herstel is er vooral met het oog op het wegseizoen, in het veld komt Van Aert niet meer in actie.

Programma Wout van Aert

Het is nog afwachten hoelang Van Aert niet op de fiets zal kunnen zitten en of (een deel van) het klassieke voorjaar in gevaar komt. Van Aert wilde dit voorjaar opnieuw meer klassiekers rijden.

Zo zouden de Strade Bianche (7 maart) en Milaan-Sanremo (21 maart) opnieuw op zijn programma staan. De Ronde van Vlaanderen (5 april) en Parijs-Roubaix (12 april) blijven wel de hoofdprioriteit voor Van Aert.



