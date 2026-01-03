Visma-Lease a Bike stevig onder de indruk van aanwinst en ex-ploegmaat Van der Poel

Visma-Lease a Bike zag in het tussenseizoen onder meer Tiesj Benoot vertrekken. Dat vertrek probeert de ploeg onder meer op te vangen met de komst van Timo Kielich.

Benoot en Van Baarle zijn vertrokken

Visma-Lease a Bike zag vooral zijn klassieke kern stevig veranderen in de transferperiode met het vertrek van onder meer Tiesj Benoot (Decathlon-CMA CGM) en Dylan van Baarle (Soudal Quick-Step).

"We wisten dat we Tiesj Benoot moesten vervangen. Dat is heel lastig, hij is een geweldige gast en renner, en heel veelzijdig", zegt Grischa Niermann, Head of Racing van Visma-Lease a Bike, bij Inside the Beehive.

Kielich ideale vervanger?

"We gaan hem zeker missen, maar op het gebied van steun in de grote rondes en vooral de klassiekers hebben we in Timo iemand gevonden die heel onderschat is", zegt Niermann over Kielich.

De 26-jarige Belg reed jaren bij de ploeg van Mathieu van der Poel en maakt nu dus de overstap naar de ploeg van Wout van Aert. "Hij is heel goed in het positioneren. Hij heeft indruk op ons gemaakt op momenten wanneer de TV-uitzending nog niet begonnen was."



"We zagen onder meer dat Timo vijf keer op rij de eerste in een bocht was, terwijl 180 renners dat ook wilden. Hij heeft een grote motor, en we denken dat hij kan verrassen in de klassiekers", stelt Niermann nog.