Heeft Nys geen keuze meer? Groot verschil met Del Grosso opgemerkt

Mathieu van der Poel is nog altijd een klasse apart in het veldrijden. Na hem komen met Thibau Nys en Tibor Del Grosso twee jonge talenten die klaar zijn om over te nemen.

Het veldrijden leefde jaren van het duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar die strijd lijkt de Nederlander toch wel gewonnen te hebben. Al lijkt er ook een nieuwe Belgisch-Nederlandse strijd aan te komen.

Duel Nys-Del Grosso de komende jaren?

"We moeten vooral genieten van hoe goed Tibor Del Grosso en Thibau Nys rijden en hoe goed dat is voor de cross. De toekomst van de sport is min of meer verzekerd", zegt ex-crosser Thijs van Amerongen bij Kop over Kop.

Het programma van Del Grosso en Nys ziet er wel helemaal anders uit. Del Grosso reed nog maar acht crossen en hervatte half december, Nys reed op 1 november zijn eerste cross en kwam al 16 keer in actie.

"Thibau wil dit echt zelf, net als zijn vader Sven. Hij wil echt iets neerzetten, wat ik wel mooi vind. Hij doet het niet voor de buitenwereld of een contract, maar echt voor zichzelf", gaat Van Amerongen verder.

Moet Nys minder crossen in de toekomst?

Al zal Nys volgens Eurosport-commentator Jeroen Vanbelleghem wel minder moeten crossen. "Nys moet ook de kant van Del Grosso op, als hij het niveau van hem wil blijven benaderen, zoals nu. Anders gaat het misschien een ongelijk speelveld worden tussen die twee."