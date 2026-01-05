'Uitstekend nieuws over revalidatie enkelbreuk van Wout van Aert'

Wout van Aert moest door een breukje in zijn enkel een punt zetten achter zijn seizoen in het veld. Maar voor zijn wegseizoen zou de impact echter beperkt blijven.

Hij had zijn zinnen gezet op een zesde Belgische titel veldrijden in zijn carrière en zijn eerste sinds 2022, maar Wout van Aert zal door een breukje in zijn enkel en een operatie niet aan de start staan.

Van Aert mee op stage naar Spanje?

Wat nu vooral de grote vraag is, is hoelang Van Aert niet zal kunnen fietsen en welke impact dat zal hebben op zijn wegseizoen. Zal Van Aert topfit aan de start van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix kunnen staan?

Volgens Het Nieuwsblad zijn er alvast goede signalen, want Van Aert zou over een week samen met zijn ploeg Visma-Lease a Bike naar Spanje vertrekken. Daar wordt op 13 januari ook zijn programma bekendgemaakt.

Programma Wout van Aert

De Strade Bianche (7 maart) en Milaan-Sanremo (21 maart) zouden na enkele jaren afwezigheid weer op het programma staan van Van Aert en hij zou er dus ook aan de start kunnen komen.

Vorig jaar begon Van Aert zijn seizoen al midden februari met de Clasica Jaen en de Ronde van de Algarve, dat zou nu niet kunnen. Of de Omloop Het Nieuwsblad (28 februari) en Kuurne-Brussel-Kuurne (1 maart) op zijn programma staan is ook niet duidelijk.