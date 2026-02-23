Thibau Nys komt terug op bekritiseerde keuze en slaat mea culpa

Thibau Nys komt terug op bekritiseerde keuze en slaat mea culpa
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Met zijn vakantie achter de rug richt Thibau Nys zich nu ook op het wegseizoen. Hij komt eerst nog wel een keer terug op het WK veldrijden.

Nys was in Hulst betrokken in een tweestrijd om de zilveren medaille met Tibor Del Grosso. In de laatste paar ronden begon Nys echter steeds meer te schuiven, waardoor het onbegonnen werk was om die strijd nog echt aan te gaan. Nys moest zich tevreden stellen met zilver. Na afloop van het WK toonde vooral Bart Wellens zich streng. 

Nys was immers van start gegaan met een tussenprofiel, niet met een zwaarder profiel dat voor meer grip had kunnen zorgen. In de Vlaamse Wielrijder & Biker blikt Nys terug op dit gegeven. "Ik had het lang onder controle, maar na die stortbui niet meer. Ik begon te glijden en had daar geen verhaal tegen. Ik maakte een foute inschatting."

Extreme toestand op WK veldrijden

Daar is Nys heel eerlijk over. Wat velen zich afvroegen: was het dan niet mogelijk om nog van fiets te wisselen? "Niet in de finale", is Nys stellig. Hij moet gedacht hebben dat hij hierdoor te veel tijd zou verliezen. "Dat is altijd het probleem met de banden, het is gokken hoe de finale er zal bijliggen. Jammer genoeg was dat in dit WK heel extreem."

Nys geeft dus toe dat het misliep met zijn eigen inschatting, maar het was ook niet zo eenvoudig om juist te oordelen over de omloop in Hulst. "Het was een parcours met heel veel gezichten. Achteraf gezien had ik het zelfvertrouwen moeten hebben om al snel over te schakelen naar het zwaarste profiel." Dan had zilver er misschien ingezeten.

Nys was niet te vinden voor late fietswissel

Lees ook... Thibau Nys toont klasse met hartverwarmend gebaar: "Hij heeft veel voor mij betekend"
Nys is er wel duidelijk over dat die fietswissel dan behoorlijk vroeg in de wedstrijd moest gebeuren en niet met de eindspurt in zicht. "Half koers had ik nog kunnen repareren, maar niet meer in de laatste twee ronden", besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
WK Veldrijden
Thibau Nys

Meer nieuws

Thibau Nys toont klasse met hartverwarmend gebaar: "Hij heeft veel voor mij betekend"

Thibau Nys toont klasse met hartverwarmend gebaar: "Hij heeft veel voor mij betekend"

22/02
Van Gucht spreekt zich zonder aarzeling uit: "Het kan Van der Poel geen bal schelen"

Van Gucht spreekt zich zonder aarzeling uit: "Het kan Van der Poel geen bal schelen"

22/02
Thibau Nys vastberaden en legt strijdvaardigheid tegenover Van der Poel uit

Thibau Nys vastberaden en legt strijdvaardigheid tegenover Van der Poel uit

21/02
Hard verdict van oud-manager: "Is het niet beter een houding aan te nemen zoals Van der Poel?"

Hard verdict van oud-manager: "Is het niet beter een houding aan te nemen zoals Van der Poel?"

19:00
Alles wijst op nieuwe bevestiging van vermoedelijke keuze Wout van Aert

Alles wijst op nieuwe bevestiging van vermoedelijke keuze Wout van Aert

18:30
Pidcock waarschuwt iedereen voor de Omloop en speelt open kaart over zijn frustraties

Pidcock waarschuwt iedereen voor de Omloop en speelt open kaart over zijn frustraties

18:00
Analisten leggen kwetsbaarheden Evenepoel bloot: moet hij verwachtingen bijstellen en tactiek aanpassen?

Analisten leggen kwetsbaarheden Evenepoel bloot: moet hij verwachtingen bijstellen en tactiek aanpassen?

17:00
Opmars van nieuw fenomeen voorspeld: "Hij kan misschien zelfs groter worden dan Pogacar"

Opmars van nieuw fenomeen voorspeld: "Hij kan misschien zelfs groter worden dan Pogacar"

16:30
Red Bull-renner vecht in de schaduw maar looft Evenepoel: "Hij is de ster, hij is hier om te winnen"

Red Bull-renner vecht in de schaduw maar looft Evenepoel: "Hij is de ster, hij is hier om te winnen"

16:00
Christoph Roodhooft prijst Van der Poel en geeft reden voor succes: ook lof voor Adrie, Corinne en Roxanne

Christoph Roodhooft prijst Van der Poel en geeft reden voor succes: ook lof voor Adrie, Corinne en Roxanne

15:00
Visma-Lease a Bike en Vingegaard hebben belangrijk nieuws na valpartij en ziekte

Visma-Lease a Bike en Vingegaard hebben belangrijk nieuws na valpartij en ziekte

14:00
De grote vraag over Mathieu van der Poel in 2026: kan hij dat wel?

De grote vraag over Mathieu van der Poel in 2026: kan hij dat wel?

13:30
Noodgedwongen afscheid: dit wordt de nieuwe carrière van Laura Verdonschot

Noodgedwongen afscheid: dit wordt de nieuwe carrière van Laura Verdonschot

13:00
Team UAE heeft een groot plan en daar moet een Belg ook zijn rol in spelen

Team UAE heeft een groot plan en daar moet een Belg ook zijn rol in spelen

12:30
Dikke cheque of niet? Dit zijn de minimumlonen in het wielerpeloton

Dikke cheque of niet? Dit zijn de minimumlonen in het wielerpeloton

12:00
Dit bedrag krijgen motards die koers begeleiden per dag betaald

Dit bedrag krijgen motards die koers begeleiden per dag betaald

11:00
Renaat Schotte trekt conclusies na de UAE Tour van Remco Evenepoel

Renaat Schotte trekt conclusies na de UAE Tour van Remco Evenepoel

10:00
"Week van veel frustraties": Evenepoel is niet de enige ontgoochelde Belg

"Week van veel frustraties": Evenepoel is niet de enige ontgoochelde Belg

09:00
Marc Sergeant spreekt klare taal over Merlier en Quick-Step: "Moet hij aankunnen"

Marc Sergeant spreekt klare taal over Merlier en Quick-Step: "Moet hij aankunnen"

08:30
Klare taal over wat Wout van Aert deed: "Heeft hij er intussen spijt van?"

Klare taal over wat Wout van Aert deed: "Heeft hij er intussen spijt van?"

08:00
Lars van der Haar doet bijzonder geheimzinnig over zijn toekomst

Lars van der Haar doet bijzonder geheimzinnig over zijn toekomst

07:30
Triomfator Del Toro heeft wat te zeggen over de verrassende aanvallen van Evenepoel

Triomfator Del Toro heeft wat te zeggen over de verrassende aanvallen van Evenepoel

07:00
Visma-Lease a Bike heeft belangrijk nieuws na frustrerende valpartij voor Laporte

Visma-Lease a Bike heeft belangrijk nieuws na frustrerende valpartij voor Laporte

21:30
Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

20:30
Gilbert springt in de bres voor Evenepoel: "Remco verdient beter dan kritische analyses"

Gilbert springt in de bres voor Evenepoel: "Remco verdient beter dan kritische analyses"

22/02
Van der Haar emotioneel na actie van Nys-clan en Pauwels Sauzen-talent spreekt héél grote ambitie uit

Van der Haar emotioneel na actie van Nys-clan en Pauwels Sauzen-talent spreekt héél grote ambitie uit

22/02
Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

22/02
Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

22/02
🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

22/02
Ruben Van Gucht wordt voor tweede keer vader: vriendin meteen duidelijk richting media en negatieve reacties

Ruben Van Gucht wordt voor tweede keer vader: vriendin meteen duidelijk richting media en negatieve reacties

22/02
"Gigantische boost": Sven Nys zeker dat federaties gaan investeren

"Gigantische boost": Sven Nys zeker dat federaties gaan investeren

22/02
🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

22/02
"En dan mag je nog Pogacar heten": grijpt Team UAE in bij Sloveen?

"En dan mag je nog Pogacar heten": grijpt Team UAE in bij Sloveen?

22/02
"Zou jammer zijn": Marc Sergeant ziet klein drama aankomen in Belgisch wielrennen

"Zou jammer zijn": Marc Sergeant ziet klein drama aankomen in Belgisch wielrennen

22/02
"Zou geen nadeel zijn": is dit de sleutel voor Van Aert om Van der Poel en Pogacar te kloppen?

"Zou geen nadeel zijn": is dit de sleutel voor Van Aert om Van der Poel en Pogacar te kloppen?

22/02
"Nu moet ik de meubelen redden": Belg krijgt extra verantwoordelijkheid en druk

"Nu moet ik de meubelen redden": Belg krijgt extra verantwoordelijkheid en druk

22/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Philippe Gilbert Wout Van Aert Marc Sergeant Christophe Laporte Lars Van Der Haar Niels Vandeputte Jonas Vingegaard Rasmussen Jasper Stuyven Sven Nys Thibau Nys Thomas Pidcock Andrey Amador Bikkazakova Joris Nieuwenhuis Marc Reef Tiesj Benoot Tim Merlier Oliver Naesen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved