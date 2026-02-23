Thibau Nys komt terug op bekritiseerde keuze en slaat mea culpa

Met zijn vakantie achter de rug richt Thibau Nys zich nu ook op het wegseizoen. Hij komt eerst nog wel een keer terug op het WK veldrijden.

Nys was in Hulst betrokken in een tweestrijd om de zilveren medaille met Tibor Del Grosso. In de laatste paar ronden begon Nys echter steeds meer te schuiven, waardoor het onbegonnen werk was om die strijd nog echt aan te gaan. Nys moest zich tevreden stellen met zilver. Na afloop van het WK toonde vooral Bart Wellens zich streng.

Nys was immers van start gegaan met een tussenprofiel, niet met een zwaarder profiel dat voor meer grip had kunnen zorgen. In de Vlaamse Wielrijder & Biker blikt Nys terug op dit gegeven. "Ik had het lang onder controle, maar na die stortbui niet meer. Ik begon te glijden en had daar geen verhaal tegen. Ik maakte een foute inschatting."

Extreme toestand op WK veldrijden

Daar is Nys heel eerlijk over. Wat velen zich afvroegen: was het dan niet mogelijk om nog van fiets te wisselen? "Niet in de finale", is Nys stellig. Hij moet gedacht hebben dat hij hierdoor te veel tijd zou verliezen. "Dat is altijd het probleem met de banden, het is gokken hoe de finale er zal bijliggen. Jammer genoeg was dat in dit WK heel extreem."

Nys geeft dus toe dat het misliep met zijn eigen inschatting, maar het was ook niet zo eenvoudig om juist te oordelen over de omloop in Hulst. "Het was een parcours met heel veel gezichten. Achteraf gezien had ik het zelfvertrouwen moeten hebben om al snel over te schakelen naar het zwaarste profiel." Dan had zilver er misschien ingezeten.

Nys was niet te vinden voor late fietswissel

Nys is er wel duidelijk over dat die fietswissel dan behoorlijk vroeg in de wedstrijd moest gebeuren en niet met de eindspurt in zicht. "Half koers had ik nog kunnen repareren, maar niet meer in de laatste twee ronden", besluit hij.