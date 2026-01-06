Evenepoel zet positie van andere belangrijke klassementsman en ex-Girowinnaar onder druk

Evenepoel zet positie van andere belangrijke klassementsman en ex-Girowinnaar onder druk
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Red Bull sloeg een slag door Remco Evenepoel te strikken, maar had al sterke klassementsmannen. Een van hen is Jai Hindley.

De Australiër is na een minder 2024 net weer aan de oppvervlakte gekomen in 2025, met een vierde plaats in de Vuelta. Zo kon hij zich voor het eerst sinds de Tour van 2023 weer onderscheiden. Hindley is ook de Girowinnaar uit 2022. Door de komst van Evenepoel en de opmars van Lipowitz kijkt hij misschien beter uit naar andere oorden.

De man die nog een contract bij Red Bull heeft tot het einde van dit jaar, laat zich erover uit in een interview met onafhankelijk journalist Daniel Benson. "Het zou mooi zijn als ik ergens een contract kan veiligstellen. Goede resultaten halen wordt belangrijk, hopelijk ook in de Giro." Dat is de grote ronde die dit jaar op zijn programma staat.

Hindley niet zeker of hij na 2026 bij Red Bull blijft

Hindley laat het dus open of hij bij Red Bull wil blijven of niet. "Ik ben heel blij hier, het is een enorm voordeel als renner om bij een van de beste teams van de wereld te rijden. Ik krijg op alle mogelijke manieren de best mogelijke steun en we zijn in mijn ogen een van de beste teams. Deze omgeving is ideaal, maar een nieuwe omgeving kan ook iets bieden."

De 29-jarige man uit Perth beseft wel dat de integratie bij een nieuwe ploeg altijd een uitdaging is. Zijn persoonlijke situatie is wel vrij uitzonderlijk. "Er zijn niet veel klassementsrenners op de markt, omdat iedereen langdurige contracten tekent tot 2030 of langer. Ik maak me geen zorgen, maar denk er natuurlijk wel over na."

Hindley moet kiezen of hij weer meer kopman wil zijn

Lees ook... Lefevere erg realistisch over de droom van Evenepoel: geld alleen volstaat niet
De keuze waar hij voor staat, is best duidelijk. "Wil ik naar een kleinere ploeg om daar alle vrijheid te krijgen? Je moet op zoek naar de juiste balans, want de best mogelijke renner worden bij een topteam geeft je ook veel."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jai Hindley
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Voormalig veldrijder gelooft Mathieu van der Poel niet

Voormalig veldrijder gelooft Mathieu van der Poel niet

18:00
Lefevere erg realistisch over de droom van Evenepoel: geld alleen volstaat niet

Lefevere erg realistisch over de droom van Evenepoel: geld alleen volstaat niet

15:00
Hoe kan Evenepoel de Tour winnen? Eddy Merckx heeft één advies

Hoe kan Evenepoel de Tour winnen? Eddy Merckx heeft één advies

13:30
Veiligheid Van der Poel al vaak in het gedrang gekomen: frustratie over de straffen loopt op

Veiligheid Van der Poel al vaak in het gedrang gekomen: frustratie over de straffen loopt op

16:30
Adrie van der Poel geeft de hoop niet op: "Ik ga ervan uit dat Mathieu er gewoon bij is"

Adrie van der Poel geeft de hoop niet op: "Ik ga ervan uit dat Mathieu er gewoon bij is"

16:00
Lidl-Trek versterkt zich fors voor klassementswerk, familielid Tom Boonen zegt de koers vaarwel

Lidl-Trek versterkt zich fors voor klassementswerk, familielid Tom Boonen zegt de koers vaarwel

14:00
Hoelang mag Van Aert van de fiets blijven? "Vanaf dan wordt het een probleem"

Hoelang mag Van Aert van de fiets blijven? "Vanaf dan wordt het een probleem"

13:00
Geen slachtoffer van de fusie: Kobe Goossens onthult échte reden voor afscheid

Geen slachtoffer van de fusie: Kobe Goossens onthult échte reden voor afscheid

12:30
Nieuw dopinggeval bij Movistar? Renner verliet Spaanse ploeg in alle stilte

Nieuw dopinggeval bij Movistar? Renner verliet Spaanse ploeg in alle stilte

12:00
📷 Onnodige risico's? Evenepoel doet de wenkbrauwen fronsen

📷 Onnodige risico's? Evenepoel doet de wenkbrauwen fronsen

21:30
Slaat Van der Poel veldritseizoen over? Vader Adrie zegt wanneer het zal gebeuren

Slaat Van der Poel veldritseizoen over? Vader Adrie zegt wanneer het zal gebeuren

11:00
"Veelzeggend": Bart Wellens stelde iets vast bij Thibau Nys

"Veelzeggend": Bart Wellens stelde iets vast bij Thibau Nys

10:00
'Dit is het programma van Wout van Aert in 2026'

'Dit is het programma van Wout van Aert in 2026'

09:00
🎥 Van der Poel is gewaarschuwd: Pogacar laat zijn intenties duidelijk zien

🎥 Van der Poel is gewaarschuwd: Pogacar laat zijn intenties duidelijk zien

08:30
Voormalige Belgische wereldkampioen hangt zijn fiets aan de haak

Voormalige Belgische wereldkampioen hangt zijn fiets aan de haak

08:00
Blessure voordeel voor Van Aert? Van Avermaet zegt waar het op staat

Blessure voordeel voor Van Aert? Van Avermaet zegt waar het op staat

07:35
Wat denkt hij van Merlier? Magnier geeft zijn ongezouten mening

Wat denkt hij van Merlier? Magnier geeft zijn ongezouten mening

07:00
Na vertrek van Evenepoel: Bakelants zag Soudal Quick-Step iets slim doen

Na vertrek van Evenepoel: Bakelants zag Soudal Quick-Step iets slim doen

05/01
Honger is niet gestild: Paul Magnier onthult zijn ambitieuze doel

Honger is niet gestild: Paul Magnier onthult zijn ambitieuze doel

20:30
Verkenning BK-parcours afgelast: Vervecken onthult wat het probleem is

Verkenning BK-parcours afgelast: Vervecken onthult wat het probleem is

20:00
Was valpartij Van Aert voorspelbaar? Wellens is klaar en duidelijk

Was valpartij Van Aert voorspelbaar? Wellens is klaar en duidelijk

19:00
Stopt Van der Poel straks met crossen? "Dat is het alternatief"

Stopt Van der Poel straks met crossen? "Dat is het alternatief"

18:30
Nadat Van Gucht en Herygers werden terechtgewezen: Del Grosso zet puntjes op de i

Nadat Van Gucht en Herygers werden terechtgewezen: Del Grosso zet puntjes op de i

05/01
Belgian Cycling heeft slecht nieuws voor veldrijders over het BK

Belgian Cycling heeft slecht nieuws voor veldrijders over het BK

05/01
Niet enkel Nys en Verstrynge: Wellens noemt vergeten outsider voor BK

Niet enkel Nys en Verstrynge: Wellens noemt vergeten outsider voor BK

05/01
Van kwaad naar erger: Verdonschot deelt update na forfait voor Zonhoven

Van kwaad naar erger: Verdonschot deelt update na forfait voor Zonhoven

05/01
'Jonas Vingegaard heeft knoop doorgehakt over zijn programma'

'Jonas Vingegaard heeft knoop doorgehakt over zijn programma'

05/01
Heeft Nys geen keuze meer? Groot verschil met Del Grosso opgemerkt

Heeft Nys geen keuze meer? Groot verschil met Del Grosso opgemerkt

05/01
"Mag niet gebeuren op dit niveau": Ronhaar geeft "stomme fout" toe

"Mag niet gebeuren op dit niveau": Ronhaar geeft "stomme fout" toe

05/01
Wereldbeker in Zonhoven breekt record ondanks afwezigheid Van Aert

Wereldbeker in Zonhoven breekt record ondanks afwezigheid Van Aert

05/01
Na zoveelste blessure: Zonneveld trekt harde conclusie over Van Aert

Na zoveelste blessure: Zonneveld trekt harde conclusie over Van Aert

05/01
Topfavorieten voor BK veldrijden: Herygers noemt twee namen

Topfavorieten voor BK veldrijden: Herygers noemt twee namen

05/01
Nys merkt stevig verschil met Van der Poel: "Hij doet dat gewoon"

Nys merkt stevig verschil met Van der Poel: "Hij doet dat gewoon"

05/01
'Uitstekend nieuws over revalidatie enkelbreuk van Wout van Aert'

'Uitstekend nieuws over revalidatie enkelbreuk van Wout van Aert'

05/01
Van der Poel drukt pauzeknop in en verklaart ook waarom

Van der Poel drukt pauzeknop in en verklaart ook waarom

05/01
Is Nys ontsnapt aan ramp? Herygers ziet verschil met Van Aert

Is Nys ontsnapt aan ramp? Herygers ziet verschil met Van Aert

05/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Thibau Nys Remco Evenepoel Emiel Verstrynge Tadej Pogacar Tibor Del Grosso Jonas Vingegaard Rasmussen Angelo De Clercq Adrie Van Der Poel Kobe Goossens Laurens Sweeck Eddy Merckx Paul Herygers Derek Gee Thijs Zonneveld Dion Smith Pim Ronhaar Patrick Lefevere Bert Scheirlinckx

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved