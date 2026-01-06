Evenepoel zet positie van andere belangrijke klassementsman en ex-Girowinnaar onder druk

Red Bull sloeg een slag door Remco Evenepoel te strikken, maar had al sterke klassementsmannen. Een van hen is Jai Hindley.

De Australiër is na een minder 2024 net weer aan de oppvervlakte gekomen in 2025, met een vierde plaats in de Vuelta. Zo kon hij zich voor het eerst sinds de Tour van 2023 weer onderscheiden. Hindley is ook de Girowinnaar uit 2022. Door de komst van Evenepoel en de opmars van Lipowitz kijkt hij misschien beter uit naar andere oorden.

De man die nog een contract bij Red Bull heeft tot het einde van dit jaar, laat zich erover uit in een interview met onafhankelijk journalist Daniel Benson. "Het zou mooi zijn als ik ergens een contract kan veiligstellen. Goede resultaten halen wordt belangrijk, hopelijk ook in de Giro." Dat is de grote ronde die dit jaar op zijn programma staat.

Hindley niet zeker of hij na 2026 bij Red Bull blijft

Hindley laat het dus open of hij bij Red Bull wil blijven of niet. "Ik ben heel blij hier, het is een enorm voordeel als renner om bij een van de beste teams van de wereld te rijden. Ik krijg op alle mogelijke manieren de best mogelijke steun en we zijn in mijn ogen een van de beste teams. Deze omgeving is ideaal, maar een nieuwe omgeving kan ook iets bieden."

De 29-jarige man uit Perth beseft wel dat de integratie bij een nieuwe ploeg altijd een uitdaging is. Zijn persoonlijke situatie is wel vrij uitzonderlijk. "Er zijn niet veel klassementsrenners op de markt, omdat iedereen langdurige contracten tekent tot 2030 of langer. Ik maak me geen zorgen, maar denk er natuurlijk wel over na."

Hindley moet kiezen of hij weer meer kopman wil zijn

Lees ook... Lefevere erg realistisch over de droom van Evenepoel: geld alleen volstaat niet›

De keuze waar hij voor staat, is best duidelijk. "Wil ik naar een kleinere ploeg om daar alle vrijheid te krijgen? Je moet op zoek naar de juiste balans, want de best mogelijke renner worden bij een topteam geeft je ook veel."