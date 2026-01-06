Hoelang mag Van Aert van de fiets blijven? "Vanaf dan wordt het een probleem"

Door een kleine breuk in de enkel kan Wout van Aert voorlopig niet fietsen. Nu is dat nog geen probleem, maar het mag ook niet te lang duren.

In de opbouw naar het BK veldrijden zou Wout van Aert deze week sowieso wat minder trainen om fris te zijn, nu kan hij helemaal niet fietsen. Al zou dat geen probleem mogen vormen voor Van Aert.

Eerste weken geen probleem voor Van Aert

Ook een tweede week van de fiets blijven zou volgens bewegingswetenschapper en wielercoach Jim van den Berg geen probleem mogen vormen. Er is dan al verlies van conditie, maar dat is echter minimaal.

Vanaf de derde week zou Van Aert opnieuw enkele basistrainingen moeten herhalen en zal hij achterstand oplopen. Al zou dat voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix nog geen probleem vormen, wel voor de Strade Bianche.

Vanaf zes weken problemen voor Van Aert

"Als zijn inactiviteit zes weken duurt, dan kan het wel eens een probleem worden. Want dan heb je vanaf midden februari nog maar zes weken tot de grote klassiekers", zegt Van den Berg bij Het Nieuwsblad.

Elke week dat Van Aert dan van de fiets blijft, is het verlies ook dubbel. Hij verliest meer conditie en heeft minder tijd om die weer op te bouwen. En Van Aert zal dan ook minder goed bestand zijn tegen fatigue resistance, het verval in prestatie in de finale van een lange koers.