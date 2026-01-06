Lefevere erg realistisch over de droom van Evenepoel: geld alleen volstaat niet

Lefevere erg realistisch over de droom van Evenepoel: geld alleen volstaat niet
Foto: © photonews

Patrick Lefevere heeft zich nog eens uitgelaten over de koers en meer bepaald over Remco Evenepoel. Lefevere vreest dat het moeilijk wordt voor Evenepoel om Tadej Pogacar te vloeren in de Tour.

Lefevere duimt voor zijn voormalige pupil, blijkt uit een reportage van VRT NWS. "Hij zegt dat hij de Tour wil winnen en Tadej wil kloppen. Ik wens hem veel geluk. Ik blijf supporter van Remco, ik hem ontdekt toen hij 17 jaar was." Lefevere gaat er bij Sporza nog uitgebreider op door en wil zeker niet alle banden doorknippen. "In uw hart blijf je fan."

Evenepoel is eind 2025 al de tweede beste gebleken van zijn generatie in bergachtige eendagskoersen. De Tour is nog niets anders. "Hij heeft de mogelijkheden, maar ik denk dat Tadej momenteel nog hors catégorie is. Remco heeft de laatste drie jaar al veel tegenslag gehad. We zullen zien hoe het gaat als hij een goede winter beleeft.

Red Bull kan alles kopen behalve de Tour

Daarnaast is er nog de impact van de verhuis van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe. "Ik weet niet of het beter zal zijn dan bij mijn ex-ploeg. We hebben ook altijd ons best gedaan, met de mogelijkheden die we hadden. Red Bull heeft meer geld, ze kunnen kopen wat ze willen. Maar de Tour de France kun je niet kopen."

Evenepoel zal wellicht in een betere rondeploeg rijden, maar krijgt ook een medekopman naast zich. "Bij ons was hij alleen kopman. Hij zegt dat hij er nu geen problemen mee heeft om het kopmanschap te delen, maar hem een beetje kennende en de wetenschap dat de andere kopman een Duitser is..." Duitsers laten zich doorgaans niet zomaar aan de kant schuiven.

Band tussen Evenepoel en Lipowitz belangrijk

Hoe kan Evenepoel de Tour winnen? Eddy Merckx heeft één advies
Lefevere denkt wel dat er iets mogelijk is als Evenepoel en Lipowitz goed overeenkomen, maar wil zich niet laten vastpinnen op specifieke prognoses. Het is volgens hem ook uitkijken naar de ontwikkeling concurrenten als Ayuso en Seixas. 

