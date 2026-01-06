Nieuw dopinggeval bij Movistar? Renner verliet Spaanse ploeg in alle stilte

Nieuw dopinggeval bij Movistar? Renner verliet Spaanse ploeg in alle stilte
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Door de dopingzaak van Oier Lazkano en de schorsing van hun voormalig renners Vinicius Rangel wordt Movistar geviseerd. Met Ruben Guerreiro zou er nu opnieuw een verdachte renner zijn.

Oier Lazkano werd door de UCI voorlopig geschorst vanwege afwijkende waarden in zijn biologisch paspoort tussen 2022 en 2024. In die periode reed Lazkano voor het Spaanse Movistar en behaalde hij zijn beste resultaten. 

Eind vorig jaar schorste de UCI ook de Braziliaan Vinicius Rangel voor 20 maanden omdat hij drie keer in één jaar zijn whereabouts niet goed had ingevuld. Rangel reed van 2022 tot augustus 2024 voor Movistar. 

Guerreiro niet meer bij Movistar

En ook de Portugees Ruben Guerreiro (31) komt nu in het vizier. Guerreiro reed tussen 2023 en 2025 bij Movistar, maar kreeg geen nieuw contract meer. Op de website van Movistar is ook geen spoor meer van Guerreiro, hij verliet in alle stilte het team. 

Dopingvragen bij Guerreiro?

Volgens het Spaanse AS zou Guerreiro in 2025 geen melding hebben gedaan van een reis bij ADAMS (Anti-Doping Administration System). Dat is een platform waar renners onder meer hun whereabouts moeten invullen. 

Op het systeem moet onder meer ook melding gemaakt worden van het gebruik van geneesmiddelen of stoffen waardoor er positief kan getest worden. Bij Guerreiro gaat het dus om het één keer niet invullen van zijn whereabouts. 

Dat heeft normaal geen gevolgen, maar het roept wel vragen op. Daarnaast zou Guerreiro ook last hebben van fysieke problemen, onder meer een hernia, en zou hij ook stoppen met koersen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Ruben Antonio Almeida Guerreiro

Meer nieuws

Lefevere erg realistisch over de droom van Evenepoel: geld alleen volstaat niet

Lefevere erg realistisch over de droom van Evenepoel: geld alleen volstaat niet

15:00
Lidl-Trek versterkt zich fors voor klassementswerk, familielid Tom Boonen zegt de koers vaarwel

Lidl-Trek versterkt zich fors voor klassementswerk, familielid Tom Boonen zegt de koers vaarwel

14:00
Hoe kan Evenepoel de Tour winnen? Eddy Merckx heeft één advies

Hoe kan Evenepoel de Tour winnen? Eddy Merckx heeft één advies

13:30
Hoelang mag Van Aert van de fiets blijven? "Vanaf dan wordt het een probleem"

Hoelang mag Van Aert van de fiets blijven? "Vanaf dan wordt het een probleem"

13:00
Geen slachtoffer van de fusie: Kobe Goossens onthult échte reden voor afscheid

Geen slachtoffer van de fusie: Kobe Goossens onthult échte reden voor afscheid

12:30
Slaat Van der Poel veldritseizoen over? Vader Adrie zegt wanneer het zal gebeuren

Slaat Van der Poel veldritseizoen over? Vader Adrie zegt wanneer het zal gebeuren

11:00
"Veelzeggend": Bart Wellens stelde iets vast bij Thibau Nys

"Veelzeggend": Bart Wellens stelde iets vast bij Thibau Nys

10:00
'Dit is het programma van Wout van Aert in 2026'

'Dit is het programma van Wout van Aert in 2026'

09:00
🎥 Van der Poel is gewaarschuwd: Pogacar laat zijn intenties duidelijk zien

🎥 Van der Poel is gewaarschuwd: Pogacar laat zijn intenties duidelijk zien

08:30
Voormalige Belgische wereldkampioen hangt zijn fiets aan de haak

Voormalige Belgische wereldkampioen hangt zijn fiets aan de haak

08:00
Blessure voordeel voor Van Aert? Van Avermaet zegt waar het op staat

Blessure voordeel voor Van Aert? Van Avermaet zegt waar het op staat

07:35
Wat denkt hij van Merlier? Magnier geeft zijn ongezouten mening

Wat denkt hij van Merlier? Magnier geeft zijn ongezouten mening

07:00
📷 Onnodige risico's? Evenepoel doet de wenkbrauwen fronsen

📷 Onnodige risico's? Evenepoel doet de wenkbrauwen fronsen

21:30
Honger is niet gestild: Paul Magnier onthult zijn ambitieuze doel

Honger is niet gestild: Paul Magnier onthult zijn ambitieuze doel

20:30
Verkenning BK-parcours afgelast: Vervecken onthult wat het probleem is

Verkenning BK-parcours afgelast: Vervecken onthult wat het probleem is

20:00
Was valpartij Van Aert voorspelbaar? Wellens is klaar en duidelijk

Was valpartij Van Aert voorspelbaar? Wellens is klaar en duidelijk

19:00
Stopt Van der Poel straks met crossen? "Dat is het alternatief"

Stopt Van der Poel straks met crossen? "Dat is het alternatief"

18:30
Na vertrek van Evenepoel: Bakelants zag Soudal Quick-Step iets slim doen

Na vertrek van Evenepoel: Bakelants zag Soudal Quick-Step iets slim doen

18:00
Nadat Van Gucht en Herygers werden terechtgewezen: Del Grosso zet puntjes op de i

Nadat Van Gucht en Herygers werden terechtgewezen: Del Grosso zet puntjes op de i

17:00
Belgian Cycling heeft slecht nieuws voor veldrijders over het BK

Belgian Cycling heeft slecht nieuws voor veldrijders over het BK

16:30
Niet enkel Nys en Verstrynge: Wellens noemt vergeten outsider voor BK

Niet enkel Nys en Verstrynge: Wellens noemt vergeten outsider voor BK

16:00
Van kwaad naar erger: Verdonschot deelt update na forfait voor Zonhoven

Van kwaad naar erger: Verdonschot deelt update na forfait voor Zonhoven

05/01
'Jonas Vingegaard heeft knoop doorgehakt over zijn programma'

'Jonas Vingegaard heeft knoop doorgehakt over zijn programma'

05/01
Heeft Nys geen keuze meer? Groot verschil met Del Grosso opgemerkt

Heeft Nys geen keuze meer? Groot verschil met Del Grosso opgemerkt

05/01
"Mag niet gebeuren op dit niveau": Ronhaar geeft "stomme fout" toe

"Mag niet gebeuren op dit niveau": Ronhaar geeft "stomme fout" toe

05/01
Wereldbeker in Zonhoven breekt record ondanks afwezigheid Van Aert

Wereldbeker in Zonhoven breekt record ondanks afwezigheid Van Aert

05/01
Na zoveelste blessure: Zonneveld trekt harde conclusie over Van Aert

Na zoveelste blessure: Zonneveld trekt harde conclusie over Van Aert

05/01
Topfavorieten voor BK veldrijden: Herygers noemt twee namen

Topfavorieten voor BK veldrijden: Herygers noemt twee namen

05/01
Nys merkt stevig verschil met Van der Poel: "Hij doet dat gewoon"

Nys merkt stevig verschil met Van der Poel: "Hij doet dat gewoon"

05/01
'Uitstekend nieuws over revalidatie enkelbreuk van Wout van Aert'

'Uitstekend nieuws over revalidatie enkelbreuk van Wout van Aert'

05/01
Van der Poel drukt pauzeknop in en verklaart ook waarom

Van der Poel drukt pauzeknop in en verklaart ook waarom

05/01
Is Nys ontsnapt aan ramp? Herygers ziet verschil met Van Aert

Is Nys ontsnapt aan ramp? Herygers ziet verschil met Van Aert

05/01
🎥 Wout van Aert liet van zich horen in Zonhoven en had ook speciale vraag

🎥 Wout van Aert liet van zich horen in Zonhoven en had ook speciale vraag

05/01
Belg minder op WK door Van der Poel? Nys en Vanthourenhout staan voor lastige opdracht Analyse

Belg minder op WK door Van der Poel? Nys en Vanthourenhout staan voor lastige opdracht

05/01
Stevige ommekeer in de maak? "Vingegaard gaat Pogacar schop onder de kont geven"

Stevige ommekeer in de maak? "Vingegaard gaat Pogacar schop onder de kont geven"

04/01
Nieuwe ploegmaats van Van Aert hadden opvallende eigenschap nodig

Nieuwe ploegmaats van Van Aert hadden opvallende eigenschap nodig

04/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Remco Evenepoel Tadej Pogacar Emiel Verstrynge Tibor Del Grosso Jonas Vingegaard Rasmussen Angelo De Clercq Michael Vanthourenhout Laura Verdonschot Thibaut Courtois Jan Bakelants Grischa Niermann Erwin Vervecken Lucinda Brand Tim Merlier Ceylin Del Carmen Alvarado Greg Van Avermaet Michael Valgren Andersen

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved