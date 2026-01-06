Nieuw dopinggeval bij Movistar? Renner verliet Spaanse ploeg in alle stilte

Door de dopingzaak van Oier Lazkano en de schorsing van hun voormalig renners Vinicius Rangel wordt Movistar geviseerd. Met Ruben Guerreiro zou er nu opnieuw een verdachte renner zijn.

Oier Lazkano werd door de UCI voorlopig geschorst vanwege afwijkende waarden in zijn biologisch paspoort tussen 2022 en 2024. In die periode reed Lazkano voor het Spaanse Movistar en behaalde hij zijn beste resultaten.

Eind vorig jaar schorste de UCI ook de Braziliaan Vinicius Rangel voor 20 maanden omdat hij drie keer in één jaar zijn whereabouts niet goed had ingevuld. Rangel reed van 2022 tot augustus 2024 voor Movistar.

Guerreiro niet meer bij Movistar

En ook de Portugees Ruben Guerreiro (31) komt nu in het vizier. Guerreiro reed tussen 2023 en 2025 bij Movistar, maar kreeg geen nieuw contract meer. Op de website van Movistar is ook geen spoor meer van Guerreiro, hij verliet in alle stilte het team.

Dopingvragen bij Guerreiro?

Volgens het Spaanse AS zou Guerreiro in 2025 geen melding hebben gedaan van een reis bij ADAMS (Anti-Doping Administration System). Dat is een platform waar renners onder meer hun whereabouts moeten invullen.

Op het systeem moet onder meer ook melding gemaakt worden van het gebruik van geneesmiddelen of stoffen waardoor er positief kan getest worden. Bij Guerreiro gaat het dus om het één keer niet invullen van zijn whereabouts.





Dat heeft normaal geen gevolgen, maar het roept wel vragen op. Daarnaast zou Guerreiro ook last hebben van fysieke problemen, onder meer een hernia, en zou hij ook stoppen met koersen.