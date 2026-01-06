Puur geluk voor Van der Poel of toch een gave? "Van Aert glijdt met zijn voorwiel en breekt zijn enkel"

Puur geluk voor Van der Poel of toch een gave? "Van Aert glijdt met zijn voorwiel en breekt zijn enkel"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De grootste uitdaging voor Van der Poel is misschien wel om telkens ongehavend uit de strijd te komen in de cross. Is het een gave om daar in te slagen of is het geluk? Van Aert was het in elk geval niet gegund.

In Live Slow Ride Fast werd onder andere de prestatie van Van der Poel in Zonhoven besproken. "Hij zet wel weer de puntjes op de i", trapt Laurens ten Dam een open deur in. "Hij was weer zo fel en vinnig. Hij reed overal naar boven. In de dagen voordien maakte hij af en toe wel een slippertje. Hij reed eens tegen een paal aan en viel in Mol. Daar was niets van te merken."

Aan de heerschappij van Van der Poel in het veldrijden is nog weinig veranderd. "De conclusie dat hij misschien de beste crosser aller tijden is, blijft staan. Wat ik uit de afgelopen week meeneem: als hij op zijn bek gaat en tegen een paal aanrijdt, is het bijna jammer voor die paal", zorgt Ten Dam voor gelach. "Je denkt: hij kan best wel even geraakt zijn."

Van der Poel loopt weinig averij op

De voormalige renner bedoelt dus dat Van der Poel na een val vaak zonder averij wegkomt. "Toen hij vorig jaar tegen een paaltje reed, brak hij een rib. In Mol ging hij onderuit toen Wout van Aert terugkwam. Toen had hij eigenlijk ook niets. Er was het fatale ongeval van Wout. Als Mathieu onderuit gaat, heeft hij steeds niets. Het is ergens toch wel een skill?"

Voormalig veldrijder Thijs Al gelooft eerder dat Dame Fortuna een belangrijke rol speelt. "Het is puur geluk. Nys reed in Diegem tegen een paaltje en had zelf niets. Nu breekt hij zijn stuur af, maar is er bij hem zelf niets aan de hand." Dan is de vaststelling in elk geval dat Van Aert weer een gebrek aan geluk had deze crosswinter.

Verbazing over valpartij Van Aert

Lees ook... Titelstrijd moet helaas zonder hem doorgaan: dit heeft Van Aert nog te zeggen over het BK
"Wout glijdt met zijn voorwiel en breekt zijn enkel", kan Ten Dam het amper geloven. Al vond dat ook een merkwaardige valpartij. "Hij probeert het op te vangen, maar het lijkt of zijn voorkant blijft hangen. Hoe vaak gebeurt dat?" 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Laurens Ten Dam
Thijs Al
Wout Van Aert

Meer nieuws

Titelstrijd moet helaas zonder hem doorgaan: dit heeft Van Aert nog te zeggen over het BK

Titelstrijd moet helaas zonder hem doorgaan: dit heeft Van Aert nog te zeggen over het BK

20:30
Zonneveld vreest voor weerstand tegen Van der Poel en is scherp voor Nys: "Dan komt er soort error"

Zonneveld vreest voor weerstand tegen Van der Poel en is scherp voor Nys: "Dan komt er soort error"

19:00
Visma-Lease a Bike terug naar de tekentafel en sleutelt opnieuw aan juiste formule voor Van Aert

Visma-Lease a Bike terug naar de tekentafel en sleutelt opnieuw aan juiste formule voor Van Aert

04/01
Eerste veldritseizoen zonder zege bij de profs: Van Aert trekt conclusie over het niveau in de cross

Eerste veldritseizoen zonder zege bij de profs: Van Aert trekt conclusie over het niveau in de cross

04/01
Toon Aerts wijst op cruciale fout bij concurrenten én vreest terecht dat ze ervan leren

Toon Aerts wijst op cruciale fout bij concurrenten én vreest terecht dat ze ervan leren

04/01
Voormalig veldrijder gelooft Mathieu van der Poel niet

Voormalig veldrijder gelooft Mathieu van der Poel niet

18:00
Hoelang mag Van Aert van de fiets blijven? "Vanaf dan wordt het een probleem"

Hoelang mag Van Aert van de fiets blijven? "Vanaf dan wordt het een probleem"

13:00
Veiligheid Van der Poel al vaak in het gedrang gekomen: frustratie over de straffen loopt op

Veiligheid Van der Poel al vaak in het gedrang gekomen: frustratie over de straffen loopt op

16:30
Adrie van der Poel geeft de hoop niet op: "Ik ga ervan uit dat Mathieu er gewoon bij is"

Adrie van der Poel geeft de hoop niet op: "Ik ga ervan uit dat Mathieu er gewoon bij is"

16:00
Jarige Lefevere (71) overleeft strijd in ziekenhuis en drinkt even geen alcohol meer: "Bijna fataal geweest"

Jarige Lefevere (71) overleeft strijd in ziekenhuis en drinkt even geen alcohol meer: "Bijna fataal geweest"

20:00
'Dit is het programma van Wout van Aert in 2026'

'Dit is het programma van Wout van Aert in 2026'

09:00
Evenepoel zet positie van andere belangrijke klassementsman en ex-Girowinnaar onder druk

Evenepoel zet positie van andere belangrijke klassementsman en ex-Girowinnaar onder druk

17:00
Slaat Van der Poel veldritseizoen over? Vader Adrie zegt wanneer het zal gebeuren

Slaat Van der Poel veldritseizoen over? Vader Adrie zegt wanneer het zal gebeuren

11:00
Lefevere erg realistisch over de droom van Evenepoel: geld alleen volstaat niet

Lefevere erg realistisch over de droom van Evenepoel: geld alleen volstaat niet

15:00
Lidl-Trek versterkt zich fors voor klassementswerk, familielid Tom Boonen zegt de koers vaarwel

Lidl-Trek versterkt zich fors voor klassementswerk, familielid Tom Boonen zegt de koers vaarwel

14:00
Hoe kan Evenepoel de Tour winnen? Eddy Merckx heeft één advies

Hoe kan Evenepoel de Tour winnen? Eddy Merckx heeft één advies

13:30
Geen slachtoffer van de fusie: Kobe Goossens onthult échte reden voor afscheid

Geen slachtoffer van de fusie: Kobe Goossens onthult échte reden voor afscheid

12:30
Nieuw dopinggeval bij Movistar? Renner verliet Spaanse ploeg in alle stilte

Nieuw dopinggeval bij Movistar? Renner verliet Spaanse ploeg in alle stilte

12:00
Blessure voordeel voor Van Aert? Van Avermaet zegt waar het op staat

Blessure voordeel voor Van Aert? Van Avermaet zegt waar het op staat

07:35
Wereldbeker in Zonhoven breekt record ondanks afwezigheid Van Aert

Wereldbeker in Zonhoven breekt record ondanks afwezigheid Van Aert

05/01
"Veelzeggend": Bart Wellens stelde iets vast bij Thibau Nys

"Veelzeggend": Bart Wellens stelde iets vast bij Thibau Nys

10:00
Was valpartij Van Aert voorspelbaar? Wellens is klaar en duidelijk

Was valpartij Van Aert voorspelbaar? Wellens is klaar en duidelijk

05/01
Stopt Van der Poel straks met crossen? "Dat is het alternatief"

Stopt Van der Poel straks met crossen? "Dat is het alternatief"

05/01
🎥 Van der Poel is gewaarschuwd: Pogacar laat zijn intenties duidelijk zien

🎥 Van der Poel is gewaarschuwd: Pogacar laat zijn intenties duidelijk zien

08:30
Voormalige Belgische wereldkampioen hangt zijn fiets aan de haak

Voormalige Belgische wereldkampioen hangt zijn fiets aan de haak

08:00
Wat denkt hij van Merlier? Magnier geeft zijn ongezouten mening

Wat denkt hij van Merlier? Magnier geeft zijn ongezouten mening

07:00
📷 Onnodige risico's? Evenepoel doet de wenkbrauwen fronsen

📷 Onnodige risico's? Evenepoel doet de wenkbrauwen fronsen

21:30
Honger is niet gestild: Paul Magnier onthult zijn ambitieuze doel

Honger is niet gestild: Paul Magnier onthult zijn ambitieuze doel

05/01
Na zoveelste blessure: Zonneveld trekt harde conclusie over Van Aert

Na zoveelste blessure: Zonneveld trekt harde conclusie over Van Aert

05/01
Verkenning BK-parcours afgelast: Vervecken onthult wat het probleem is

Verkenning BK-parcours afgelast: Vervecken onthult wat het probleem is

05/01
Nys merkt stevig verschil met Van der Poel: "Hij doet dat gewoon"

Nys merkt stevig verschil met Van der Poel: "Hij doet dat gewoon"

05/01
Na vertrek van Evenepoel: Bakelants zag Soudal Quick-Step iets slim doen

Na vertrek van Evenepoel: Bakelants zag Soudal Quick-Step iets slim doen

05/01
'Uitstekend nieuws over revalidatie enkelbreuk van Wout van Aert'

'Uitstekend nieuws over revalidatie enkelbreuk van Wout van Aert'

05/01
Nadat Van Gucht en Herygers werden terechtgewezen: Del Grosso zet puntjes op de i

Nadat Van Gucht en Herygers werden terechtgewezen: Del Grosso zet puntjes op de i

05/01
Van der Poel drukt pauzeknop in en verklaart ook waarom

Van der Poel drukt pauzeknop in en verklaart ook waarom

05/01
Na operatie aan de enkel: Van der Poel heeft boodschap voor Van Aert

Na operatie aan de enkel: Van der Poel heeft boodschap voor Van Aert

04/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Thibau Nys Remco Evenepoel Emiel Verstrynge Tadej Pogacar Thijs Zonneveld Patrick Lefevere Tibor Del Grosso Jonas Vingegaard Rasmussen Angelo De Clercq Adrie Van Der Poel Laurens Sweeck Paul Herygers Derek Gee Dion Smith Pim Ronhaar Bert Scheirlinckx Michael Vanthourenhout Jai Hindley

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved