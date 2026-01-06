Puur geluk voor Van der Poel of toch een gave? "Van Aert glijdt met zijn voorwiel en breekt zijn enkel"

De grootste uitdaging voor Van der Poel is misschien wel om telkens ongehavend uit de strijd te komen in de cross. Is het een gave om daar in te slagen of is het geluk? Van Aert was het in elk geval niet gegund.

In Live Slow Ride Fast werd onder andere de prestatie van Van der Poel in Zonhoven besproken. "Hij zet wel weer de puntjes op de i", trapt Laurens ten Dam een open deur in. "Hij was weer zo fel en vinnig. Hij reed overal naar boven. In de dagen voordien maakte hij af en toe wel een slippertje. Hij reed eens tegen een paal aan en viel in Mol. Daar was niets van te merken."

Aan de heerschappij van Van der Poel in het veldrijden is nog weinig veranderd. "De conclusie dat hij misschien de beste crosser aller tijden is, blijft staan. Wat ik uit de afgelopen week meeneem: als hij op zijn bek gaat en tegen een paal aanrijdt, is het bijna jammer voor die paal", zorgt Ten Dam voor gelach. "Je denkt: hij kan best wel even geraakt zijn."

Van der Poel loopt weinig averij op

De voormalige renner bedoelt dus dat Van der Poel na een val vaak zonder averij wegkomt. "Toen hij vorig jaar tegen een paaltje reed, brak hij een rib. In Mol ging hij onderuit toen Wout van Aert terugkwam. Toen had hij eigenlijk ook niets. Er was het fatale ongeval van Wout. Als Mathieu onderuit gaat, heeft hij steeds niets. Het is ergens toch wel een skill?"

Voormalig veldrijder Thijs Al gelooft eerder dat Dame Fortuna een belangrijke rol speelt. "Het is puur geluk. Nys reed in Diegem tegen een paaltje en had zelf niets. Nu breekt hij zijn stuur af, maar is er bij hem zelf niets aan de hand." Dan is de vaststelling in elk geval dat Van Aert weer een gebrek aan geluk had deze crosswinter.

Verbazing over valpartij Van Aert

"Wout glijdt met zijn voorwiel en breekt zijn enkel", kan Ten Dam het amper geloven. Al vond dat ook een merkwaardige valpartij. "Hij probeert het op te vangen, maar het lijkt of zijn voorkant blijft hangen. Hoe vaak gebeurt dat?"