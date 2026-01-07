📷 Winterweer treft BK veldrijden: Belgian Cycling moet ingrijpen

Dit weekend wordt in Beringen het BK veldrijden georganiseerd. Het winterweer zorgt er echter voor dat het parcours moet worden aangepast.

Verkenning BK-parcours was al geschrapt

Belgian Cycling en organisator Golazo beslisten maandag al om de officiële verkenning die woensdag gepland stond te schrappen door de weersomstandigheden. Het parcours was te gevaarlijk om over te rijden.

Erwin Vervecken, die bij Golazo aan de slag is als sporttechnisch verantwoordelijke, stelde dat er een aantal bestaande sporen waren vastgevroren en er daarboven nog eens sneeuw was gevallen, waardoor die sporen niet zichtbaar waren.

BK-parcours wordt aangepast

Het parcours werd woensdag geïnspecteerd door Eddy Lissens van Belgian Cycling en Erwin Vervecken en zij concludeerden dat het parcours zal moeten worden aangepast door de weersomstandigheden.

De veiligheid staat voorop volgens Lissens. "We gaan een paar steile hellingen en afdalingen moeten schrappen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Het alternatieve traject van de nieuwelingen zou ook voor de andere categorieën gebruikt worden.



Een beslissing is er nog niet genomen, zaterdagochtend moet het definitieve parcours vastgelegd worden. Zaterdag en zondag worden de hele dag negatieve temperaturen verwacht, het parcours zal dus glad blijven.