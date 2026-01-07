Anders dan Evenepoel: Van Aert heeft twee voordelen bij blessure

Wout van Aert kan door een breukje in de enkel voorlopig niet fietsen. Al zijn er wel een aantal zaken die in zijn voordeel spelen.

De blessure van Wout van Aert komt bijzonder ongelegen. Hij werd elke cross beter en had zijn zinnen gezet op het BK veldrijden van zondag. Maar vooral in de opbouw naar zijn klassieke voorjaar is het opnieuw een domper.

Van Aert haalde al goed niveau

Van Aert was al enkele weken aan het trainen om een goede basis te leggen, maar die periode wordt nu onderbroken. Toch zijn er een aantal zaken die wel in het voordeel spelen van Van Aert, zegt bewegingswetenschapper en wielercoach Jim Van den Berg.

"Hij zat duidelijk al op een hoog niveau en stond, zeker qua intensiteit, al verder dan de meeste wegrenners", zegt Van den Berg bij Het Nieuwsblad. En voor Van Aert is het ook een voordeel dat hij zich moet klaarstomen voor de klassiekers.

Geen grote ronde, wel klassiekers

Dat is anders dan een grote ronde, waarvoor meer inhoud nodig is. En dan zijn die gemiste trainingen een groter probleem. "Zoals we vorig jaar zagen bij Remco Evenepoel", stelt Van den Berg.

Al zal het vooral afhangen van wanneer Van Aert weer kan fietsen en of hij meteen weer belastbaar zal zijn. Als Van Aert zo'n zes weken van de fiets moet blijven, dan heeft hij wel een probleem voor de grote klassiekers.